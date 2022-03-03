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Влада Росії розпочинає нову інформаційну кампанію з метою «відбілити» себе в очах росіян

Вчора, 23:46 Переглядів: 329

 

Українців закликають розповідати правдвду про події на нашій території жителям країни-агресора та надсилати ці матеріали до прокуратури у Гаазі

 

Російська Федерація готує нову інформаційну кампанію проти України, щоб придушити протестні настрої всередині своєї країни. Про це попереджає Центр протидії дезінформації у своєму телеграм-каналі.

Так, агресор збирається розповсюджувати пропагандистські повідомлення, у яких акцент буде зроблено на героїзації військових РФ, які загинули в Україні. Основною тезою стануть наступні наративи:

  1. «в ситуации с Украиной Кремль поступает правильно»;
  2. «в Кремле гордятся российскими военными»;
  3. «в Кремле считают, что подвиг российских военных в борьбе с нацистами на Украине войдет в историю».

У Центрі протидії дезінформації зазначається, що ця тактика окупанта очікувана і прогнозована. Таким чином ворог прагне приборкати протестні настрої у самій Росії. Разом з тим у ЦПД впевнені, що на фоні економічних санкцій подібні спроби Кремля «відбілити» себе в очах населення просто не спрацюють. Головне завдання українців сьогодні – розповсюджувати правдиву інформацію про події в нашій країні:

Усе, що потрібно робити для успішної боротьби з ворожою пропагандою, – і надалі ламати інформаційний бар’єр з населенням країни-агресора! Надсилайте правдиві новини про події в Україні рідним, друзям, знайомим, що живуть в РФ! - йдеться в повідомленні.

А прокуратура у Гаазі просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів Росії в Україні, передавати ці матеріали на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int

 Це можуть бути відео, фото, документи, показання свідків. В прокуратурі очікують доказів наступних фактів:

- вбивства мирних жителів;

- ракетно-бомбові та артилерійські удари по лікарням, школам, житловим будинкам та іншим цивільним об’єктам;

Писати можна на будь-якій мові.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти суд
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