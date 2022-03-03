Пропагандисти Путіна задумали на завтра «виставу» в Херсоні щоб виправдати вторгнення

Вчора, 23:30 Переглядів: 525

Окупанти завозять до Херсону громадян РФ, щоб провести мітинг за приєднання Херсонщини до окупованого Криму

Російські окупанти завозять до Херсону автобусами людей із Криму, аби ті на мітингу проголосували за приєднання до окупованого Криму.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Місцеві жителі з Херсону повідомляють, що в місті на завтра планується провести фейковий «мітинг» завезених прихильників російських окупантів, які будуть просити «приєднати» регіон до окупованого Криму.

За участь у зйомці мешканцям міста пропонують продуктові набори.

Із Генічеська у бік Херсона вирушила колона із «гуманітарною допомогою». Її супроводжують знімальні групи російських телеканалів. Про це повідомляє видання «МОСТ» з посиланням на свої джерела у Генічеську.

У Херсоні знімальні групи 4 березня будуть знімати постановочні сюжети про «любов херсонців до росіян».

Сьогодні такі сюжети вже знімали у Генічеську та Мелітополі.



