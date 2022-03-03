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Російська армія з моменту вторгнення нанесла по Україні понад 480 ракетних ударів

Вчора, 23:03 Переглядів: 344

 

Про це повідомляє CNN

У Міноборони США підрахували, що з моменту російського вторгнення країна-агресор запустила понад 480 ракет по території України.

За словами одного з чиновників, понад 230 з них були запущені саме в Україні, тобто були завезені на її територію за допомогою мобільних комплексів. Ще близько 160 випустили з території РФ, 70 з території Білорусі та 10 з Чорного моря.

Також у США вважають, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються «непошкодженими» та «ефективними».

Вони, як і раніше, можуть літати на своїх літаках і використовувати засоби протиповітряної оборони, — додав чиновник Міноборони США.

Більшість ракетних ударів наносились крилатими ракетами «Калібр» та оперативно-тактичним ракетним комплексом «Іскандер».

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ракети
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