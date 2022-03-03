Рада ухвалила 14 законів: кримінальна відповідальність за колабораціонізм та мародерство

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Окрім ухвалення законів Верховна Рада закликала міжнародну спільноту закрити небо над Україною та ввести миротворчі сили

Сьогодні на пленарному засіданні парламенту народні депутати розглянули низку надзвичайно важливих для країни питань.

Насамперед, це звернення до світу терміново забезпечити безпольотну зону над Україною, вирішити питання про миротворців ООН та сприяти створенню гуманітарних коридорів для цивільного населення, яке потерпає від російської агресії, — розповів Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на Фейсбук-сторінці.

- Парламент України також підтримав два укази Президента — про загальну мобілізацію та використання ЗСУ для відсічі збройній агресії РФ. Крім того, ми запровадили кримінальну відповідальність за колабораціонізм, посилили протидію гібридній інформаційній війні, яку веде держава-агресор, передбачили можливість отримання вогнепальної зброї цивільним особам і посилили відповідальність за мародерство, — зазначив Руслан Стефанчук.

Він додав, що Верховна Рада прийняла закон про конфіскацію майна РФ та її резидентів, які знаходяться на території України.

- Особливо приємно, що всі рішення приймалися практично конституційною більшістю. Парламент України працює заради народу України, заради Української держави й ми переможемо. Слава Україні, — підсумував Руслан Стефанчук.

Всього ж за один день парламентом було ухвалено 14 законів та одну постанову:

- Постанову Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників (реєстр. номер №7123).

- Закон про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (реєстр. 7113);

- Закон про схвалення Указу Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань» (реєстр. №7115);

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність) (реєстр. № 5143);

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність) (реєстр. №5144);

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора) (реєстр. №5101);

- Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції) (реєстр. №5101);

- Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів у складних умовах воєнного стану (реєстр. №7118);

- Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни підсудності судів» (реєстр. №7117);

- Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану» (реєстр. №7116);

- Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» (реєстр. №7120);

- Закон про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни (реєстр.№7121);

- Закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів (реєстр №7122);

- Закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство (реєстр.№7124);

- Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану (реєстр.№ 7125).