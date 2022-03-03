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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Херсоні російські окупанти захопили телевежу

Сьогодні, 22:20 Переглядів: 320

Керівник Херсонської ВДА Геннадій Лагута підозрює, що окупанти мають намір через канали зв’язку поширювати дезінформацію

У Херсоні окупанти захопили телевежу. За інформацією Суспільного, один з працівників сусідньої установи помітив російських військових , які близько 18:00 пробрались на територію радіотелепередавального центру, згодом лазили по вишці.

З різних районів міста кореспонденти Суспільного передають, що у Херсоні не працюють приставки Т2 та кабельні канали. Дивитися українські телеканали жителі можуть тільки через інтернет.

Керівник Херсонської ВДА Геннадій Лагута підозрює, що окупанти мають намір через канали зв’язку поширювати дезінформацію про нібито «капітуляцію та підписання мирного договору з РФ». Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

«Заявляємо - це фейк! Окупанти хочуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога», - написав Лагута.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Херсон телевежа війна Путин против украинского народа
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