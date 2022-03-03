Другий раунд переговорів між Україною та РФ завершився: конкретних домовленостей не досягнуто

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Заявлено лише про «розуміння» з приводу гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення та доставки медикаментів й продовольства

Новий раунд російсько-українських переговорів завершився. Як і під час зустрічі 28 лютого сторони не прийшли до жодних конкретних домовленостей. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час брифінгу.

- Українська делегація не отримала результатів, на які розраховувала. Домовилися продовжити діалог, — заявив Подоляк.

Про дату третього раунду переговорів сторони поки що не повідомляють.

За словами радника, на зустрічі багато часу було приділено гуманітарним питанням.

- Сторони досягли розуміння з приводу гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв з можливістю тимчасового припинення вогню на період евакуації, — йдеться у комюніке зустрічі, яке зачитав Подоляк.