Окупанти холоднокровно вбивають мирних жителів: у Чернігові з-під завалів дістали тіла вже 33 людей

Сьогодні, 21:45 Переглядів: 920

Російські окупанти методично наносять по місту ракетні та авіаційні удари

З самого початку російської агресії окупанти щодня завдають ракетні та авіаційні удари по житлових багатоповерхівках. 3 березня метою для російської авіації стали густонаселені квартали у центрі Чернігова. За останніми даними, унаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих. Ще 18 людей травмовано. Рятувальні роботи рятувальники ДСНС призупинили через обстріли.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

- Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих, - ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Ракетний удар по житловому масиву було завдано близько 12.15. У будинках було пошкоджено стіни, покрівлю та перекриття, зруйновано балкони, вибито вікна. Поруч із постраждалими багатоповерхівками немає військових об'єктів — лише лікарні, школи та дитсадки.

Окрім багатоповерхівок, авіаудар був нанесений по двом чернігівським школам в районі Стара Підусівка. Там, за останніми даними, загинули 9 людей, четверо отримали травми.

Вранці 3 березня у Чернігові під час обстрілу снаряд потрапив у нафтобазу, через що спалахнув резервуар із 5 тис. кубометрами дизпалива.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко щойно написав у Фуйсбуці: