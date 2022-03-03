Окупанти холоднокровно вбивають мирних жителів: у Чернігові з-під завалів дістали тіла вже 33 людей

З самого початку російської агресії окупанти щодня завдають ракетні та авіаційні удари по житлових багатоповерхівках. 3 березня метою для російської авіації стали густонаселені квартали у центрі Чернігова. За останніми даними, унаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих. Ще 18 людей травмовано. Рятувальні роботи рятувальники ДСНС призупинили через обстріли.
Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Ракетний удар по житловому масиву було завдано близько 12.15. У будинках було пошкоджено стіни, покрівлю та перекриття, зруйновано балкони, вибито вікна. Поруч із постраждалими багатоповерхівками немає військових об'єктів — лише лікарні, школи та дитсадки.
Окрім багатоповерхівок, авіаудар був нанесений по двом чернігівським школам в районі Стара Підусівка. Там, за останніми даними, загинули 9 людей, четверо отримали травми.
Вранці 3 березня у Чернігові під час обстрілу снаряд потрапив у нафтобазу, через що спалахнув резервуар із 5 тис. кубометрами дизпалива.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко щойно написав у Фуйсбуці:
- Сегодня в Чернигове траур. 33 мирных черниговчанина, старики, женщины погибли от удара фашистской авиации.
Под сотню ни в чем не повинных людей получили ранения.
Больницы переполнены!
Врачи и санитарки падают с ног от усталости, но держатся.
Говорил только что со смелым мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Он сказал, что последний раз так Чернигов бомбили 23-26 августа 1941 года. Немецкие фашисты.
Владислав сказал мне, что он будет биться с оккупантами до последнего патрона. До последней капли крови.
«У меня», - сказал Владислав, - «нет плана Б, только план А!»
Рано или поздно, тот подонок российский лётчик увидит видео трупов и мучений раненых Черниговщин и будет с этим жить пока его не найдёт его смерть.
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