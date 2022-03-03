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Окупанти холоднокровно вбивають мирних жителів: у Чернігові з-під завалів дістали тіла вже 33 людей

Сьогодні, 21:45 Переглядів: 920

 

Російські окупанти методично наносять по місту ракетні та авіаційні удари

З самого початку російської агресії окупанти щодня завдають ракетні та авіаційні удари по житлових багатоповерхівках. 3 березня метою для російської авіації стали густонаселені квартали у центрі Чернігова. За останніми даними, унаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих. Ще 18 людей травмовано. Рятувальні роботи рятувальники ДСНС призупинили через обстріли.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

- Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих, - ідеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Ракетний удар по житловому масиву було завдано близько 12.15. У будинках було пошкоджено стіни, покрівлю та перекриття, зруйновано балкони, вибито вікна. Поруч із постраждалими багатоповерхівками немає військових об'єктів — лише лікарні, школи та дитсадки.

Окрім багатоповерхівок, авіаудар був нанесений по двом чернігівським школам в районі Стара Підусівка. Там, за останніми даними, загинули 9 людей, четверо отримали травми.

Вранці 3 березня у Чернігові під час обстрілу снаряд потрапив у нафтобазу, через що спалахнув резервуар із 5 тис. кубометрами дизпалива.

 Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко щойно написав у Фуйсбуці:

- Сегодня в Чернигове траур. 33 мирных черниговчанина, старики, женщины погибли от удара фашистской авиации.

Под сотню ни в чем не повинных людей получили ранения.

Больницы переполнены!

Врачи и санитарки падают с ног от усталости, но держатся.

Говорил только что со смелым мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Он сказал, что последний раз так Чернигов бомбили 23-26 августа 1941 года. Немецкие фашисты.

Владислав сказал мне, что он будет биться с оккупантами до последнего патрона. До последней капли крови.

«У меня», - сказал Владислав, - «нет плана Б, только план А!»

Рано или поздно, тот подонок российский лётчик увидит видео трупов и мучений раненых Черниговщин и будет с этим жить пока его не найдёт его смерть.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти обстріли Чернігів
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