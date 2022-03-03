Без світла, у спортивках та військовій формі: як голосують депутати у воєнний час

В Україні нарешті заборонили російську пропаганду, а за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність. Про це повідомив депутат Володимир Вятрович. Парламент сьогодні 285 голосами ухвалив законопроєкт 5101, який забороняє поширювати пропаганду держави-агресора. Партії, громадські чи релігійниі об'єднання, медіа, в діях яких суд встановить поширення російської пропаганди, підлягають ліквідаціїі.
Воєнний час потребує швидких і жорстких дій. Після засідання депутати повернулися в поле. Хтось зі зброєю в руках ловить диверсантів, хтось працює на дипломатичному фронті, хтось возить гуманітарку, хтось закриває потреби армії. На війні як на війні. Кожному знайдеться справа. І народним депутатам теж.
Депутат та спортсмен Жан Беленюк поділився враженнями від незвичного голосування у парламенті.
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