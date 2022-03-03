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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомбардують Суми.

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 254

 

«Прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини», - Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА

В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомбардують Суми. Про це написав у своїму телеграм-каналі голова Сумської військової державної адміністрації Дмитро Живицький.

«У принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.
Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

Охтирка лишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії.

Також вже котру добу працюємо над організацією евакуації з території області.

Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення.

Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини», - написав Живицький.

Раніше росіяни обстріляли з артилерії дитсадок, це сталося 25 лютого. Загинули п'ятеро дорослих і двоє дітей.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Охтирка Суми Путин против украинского народа
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