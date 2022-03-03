В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомбардують Суми.

«У принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.

Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.

Охтирка лишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії.

Також вже котру добу працюємо над організацією евакуації з території області.

Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення.

Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини», - написав Живицький.