«Прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини», - Дмитро Живицький, голова Сумської ОДА
В Охтирці на Сумщині немає опалення та електроенергії, російські війська бомбардують Суми. Про це написав у своїму телеграм-каналі голова Сумської військової державної адміністрації Дмитро Живицький.
«У принципі, вся Сумська область зараз – територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська.
Бомбардування міста Суми почалось близько 18:00.
Охтирка лишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії.
Також вже котру добу працюємо над організацією евакуації з території області.
Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення.
Це вже не Путін. Путін – божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто нищать нашу країну. Без жодної причини», - написав Живицький.
Раніше росіяни обстріляли з артилерії дитсадок, це сталося 25 лютого. Загинули п'ятеро дорослих і двоє дітей.
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