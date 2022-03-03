У Канаді перед хокейним протистоянням НХЛ заспівали Гімн України

Перед хокейним матчем команд «Вінніпег Джетс» та «Монреаль Канедієнс» у Канаді чоловічий хор виконав Гімн України. Перед початком поєдинку диктор оголосив, що команди висловлюють солідарність з Україною та закликають до миру.
Національний славень виконали учасники чоловічого хору «Гуслі», заснованого у Вінніпезі в 1969-му році. Хор регулярно виконує канадський та американський гімни перед хокейними матчами, але український заспівав уперше.
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