У Канаді перед хокейним протистоянням НХЛ заспівали Гімн України

Сьогодні, 20:57 Переглядів: 170

Перед хокейним матчем команд «Вінніпег Джетс» та «Монреаль Канедієнс» у Канаді чоловічий хор виконав Гімн України. Перед початком поєдинку диктор оголосив, що команди висловлюють солідарність з Україною та закликають до миру.

Національний славень виконали учасники чоловічого хору «Гуслі», заснованого у Вінніпезі в 1969-му році. Хор регулярно виконує канадський та американський гімни перед хокейними матчами, але український заспівав уперше.

- Ті з нас, хто має сімʼю або друзів в Україні, максимально часто намагаємося залишатися з ними на звʼязку та підтримувати, – сказав учасник хору Крістофер Склепович.