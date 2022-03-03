Грузія і Молдова подають заявки на вступ до Європейського Союзу

Сьогодні, 20:41 Переглядів: 329

Президент Молдови Мая Санду підписала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. За її словами, Молдова готова взяти на себе відповідальність за майбутнє, жити у демократії та процвітанні, а також бути частиною вільного світу.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі також підписав заявку на вступ до ЄС.

- Дорогі співвітчизники. Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави я підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС – ще один важливий етап на шляху до європейської інтеграції Грузії. Етап, який відкриває нову сторінку нашої історії, – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, що 28 лютого заявку на вступ підписали представники української влади. Це було зроблено на тлі вторгнення Росії в Україну. 2 березня на засіданні Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що Україна давно обрала Європу, а тепер настав час Європі вибрати Україну.

Європарламент пізніше затвердив резолюцію, де членам Євросоюзу рекомендовано надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Депутати Європарламенту засудили війну проти України, а також вимагали від Росії припинити військові дії і вивести війська з української території.