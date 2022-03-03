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Грузія і Молдова подають заявки на вступ до Європейського Союзу

Сьогодні, 20:41 Переглядів: 329

 

Відповідні офіційні заяви підписали представники країн

Президент Молдови Мая Санду підписала офіційну заявку на вступ до Євросоюзу, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. За її словами, Молдова готова взяти на себе відповідальність за майбутнє, жити у демократії та процвітанні, а також бути частиною вільного світу.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі також підписав заявку на вступ до ЄС.

- Дорогі співвітчизники. Сьогодні – історичний день для Грузії. Від імені держави я підписую заявку на вступ до ЄС. Заявка на членство в ЄС – ще один важливий етап на шляху до європейської інтеграції Грузії. Етап, який відкриває нову сторінку нашої історії, – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, що 28 лютого заявку на вступ підписали представники української влади. Це було зроблено на тлі вторгнення Росії в Україну. 2 березня на засіданні Європарламенту Володимир Зеленський заявив, що Україна давно обрала Європу, а тепер настав час Європі вибрати Україну.

Зеленський підписав заявку на членство у Європейський Союз

Європарламент пізніше затвердив резолюцію, де членам Євросоюзу рекомендовано надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Депутати Європарламенту засудили війну проти України, а також вимагали від Росії припинити військові дії і вивести війська з української території.

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Автор: Альона Душенко
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