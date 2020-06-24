Дірка в бюджеті, ставки податків та новий кредит: сесія Кременчуцької міськради (онлайн-трансляція)

Сьогодні, 09:55 Переглядів: 1 129 Коментарів: 2

Сьогодні, 25 червня, депутати Кременчуцької міськради в умовах карантину зберуться на чергову сесію. У порядку денному — 51 питання, проте вже оприлюднені додаткові, які включатимуть на сесії

Серед питань — підсумки виконання міського бюджету за перший квартал. Нагадаємо, головний кошторис міста не виконується: за підсумками першого кварталу дірка в бюджеті — 33,6 млн грн, проте на даний час вона вже зросла до 116 млн грн.







В умовах дефіциту бюджету депутати розглянуть питання про новий кредит від ЄБРР у розмірі 6 млн євро на енергоефективні котельні для Раківки, які мають замінити ТЕЦ вагонного заводу.







Також ухвалять ставки єдиного податку (для спрощенців 1-ї та 2-ї групи), земельного податку, податку на нерухомість на 2021 рік. Розміри ставок регулюються законодавством, але в підсумку залежать від рішень органів місцевого самоврядування. Пропонується залишити ставки податків на тому ж рівні, що і на 2020 рік.







Резонансне — повторний розгляд проєкту рішення про подовження оренди ТОВ «Елмар» (під будівлею «Європейської медицини» на вулиці Театральній, де є порушення в цільовому використанні земельної ділянки. Нагадаємо, минулого разу у сесійній залі виник скандал: одні депутати наполягали на принципах, інші воліли закрити очі на порушення.









Про розгляд найбільш цікавих та резонансних питань — протягом дня у стрічці новин «Телеграфа».













Додаткові питання

Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України про недопущення розташування залів гральних автоматів на територіях будівель, в яких розташовані готелі категорії «три зірки» та «чотири зірки».

Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Президії Полтавської торгово-промислової палати стосовно діяльності Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати.

Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Кременчуці.

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу із земель комунальної власності в м. Кременчуці.

Про затвердження статуту комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» в новій редакції.

Про надання згоди на передачу прав та обов’язків учасника Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів від комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» до ТОВ «ФК «Кремінь».

Про закріплення квартир за управлінням охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області на праві оперативного управління.

Про погодження Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 у сфері теплопостачання.

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та реєстрацію права власності.

Про внесення змін до місцевого бюджету м. Кременчука на 2020 рік.

Про внесення змін до рішення міської ради від 23 квітня 2020 року «Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2016 - 2020 роки».

Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2019-2021 роки».

Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України щодо всебічної підтримки впровадження Урядом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» та сприяння якнайшвидшого його затвердження Кабінетом Міністрів України.

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