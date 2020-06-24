Також ухвалять ставки єдиного податку (для спрощенців 1-ї та 2-ї групи), земельного податку, податку на нерухомість на 2021 рік. Розміри ставок регулюються законодавством, але в підсумку залежать від рішень органів місцевого самоврядування. Пропонується залишити ставки податків на тому ж рівні, що і на 2020 рік.
Резонансне — повторний розгляд проєкту рішення про подовження оренди ТОВ «Елмар» (під будівлею «Європейської медицини» на вулиці Театральній, де є порушення в цільовому використанні земельної ділянки. Нагадаємо, минулого разу у сесійній залі виник скандал: одні депутати наполягали на принципах, інші воліли закрити очі на порушення.
Про розгляд найбільш цікавих та резонансних питань — протягом дня у стрічці новин «Телеграфа».
Додаткові питання
Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України про недопущення розташування залів гральних автоматів на територіях будівель, в яких розташовані готелі категорії «три зірки» та «чотири зірки».
Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Президії Полтавської торгово-промислової палати стосовно діяльності Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати.
Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Кременчуці.
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу із земель комунальної власності в м. Кременчуці.
Про затвердження статуту комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» в новій редакції.
Про надання згоди на передачу прав та обов’язків учасника Всеукраїнських змагань з футболу серед команд професійних клубів від комунального закладу фізичної культури і спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь» до ТОВ «ФК «Кремінь».
Про закріплення квартир за управлінням охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області на праві оперативного управління.
Про погодження Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 у сфері теплопостачання.
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кременчука та реєстрацію права власності.
Про внесення змін до місцевого бюджету м. Кременчука на 2020 рік.
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 квітня 2020 року «Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2016 - 2020 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми влаштування нових дитячих ігрових майданчиків на 2019-2021 роки».
Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України щодо всебічної підтримки впровадження Урядом постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту зі здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва» та сприяння якнайшвидшого його затвердження Кабінетом Міністрів України.
Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Полтавської обласної ради стосовно реорганізації комунального підприємства «Кременчуцький обласний шкірно-венерологічний диспансер Полтавської обласної ради»
Про виконання місцевого бюджету за I квартал 2020 року.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про місцевий бюджет м. Кременчука на 2020 рік».
Про внесення змін до показників місцевого бюджету м. Кременчука на 2020 рік.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про виділення коштів за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2020».
Про затвердження рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24.04.2020 № 642, від 30.04.2020 № 666, від 30.04.2020 № 667, від 30.04.2020 № 668, від 30.04.2020 № 672,від 05.05.2020 № 676, від 08.05.2020 № 692, від 12.05.2020 № 696, від 12.05.2020 № 697, від 12.05.2020 № 698, від 15.05.2020 № 716, від 22.05.2020 № 754, від 22.05.2020 № 755, від 22.05.2020 № 756, від 22.05.2020 № 757, від 22.05.2020 № 759, від 22.05.2020 № 760, від 22.05.2020 № 761, від 22.05.2020 № 762, від 22.05.2020 № 765.
Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік».
Про порядок використання символіки територіальної громади міста Кременчука Полтавської області.
Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року «Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень в м. Кременчуці на 2016-2020 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2018 року «Про затвердження міської комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2022 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік».
Про затвердження Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2021-2025 роки.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2016 «Про затвердження Програми перспективного розвитку «Освіта Кременчука» на 2017-2021 роки».
Про перейменування Кременчуцького навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа I ступеня № 15 – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження статуту в новій редакції.
Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності в новій редакції.
Про створення комунальної установи «Кременчуцький навчально-методичний центр психологічної служби» Кременчуцької міської ради Полтавської області та затвердження статуту.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Міської комплексної програми «Захисник України» на 2018-2020 роки».
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки в новій редакції».
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Кременчука.
Про встановлення ставок єдиного податку у м. Кременчуці.
Про встановлення на території міста Кременчука туристичного збору.
Про закріплення майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, на праві оперативного управління.
Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 23 січня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення міста Кременчука на 2019-2023 роки в новій редакції».
Про здійснення запозичення від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» у 2020 році.
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження Програми утримання міських кладовищ м. Кременчука та забезпечення діяльності КП СКРП на 2020 рік».
Про внесення змін до рішення міської ради від 11 жовтня 2018 року «Про затвердження Програми заміни аварійних ділянок інженерних мереж теплопостачання та гарячого водопостачання КП «Теплоенерго» на 2019-2021 роки».
Про внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми Оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2019-2021 роки».
Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про погодження Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2020 рік».
Про затвердження міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки в місті Кременчуці.
Про затвердження міської Програми з виявлення, локалізації та ліквідації карантинних бур'янів у м. Кременчуці на 2021-2025 роки.
Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 23 квітня 2020 року «Про початок роботи по розробці містобудівної документації міста Кременчука».
Про припинення права користування земельними ділянками.
Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.
Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.
Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.
Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду громадянам в м. Кременчуці.
Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.
Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.
Про поновлення та відмову в поновленні договорів оренди земельних ділянок договорів оренди земельних ділянок.
Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.
Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.
Про надання згоди на встановлення земельних сервітутів у м. Кременчуці.
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території міста Кременчука у 2021 році.
Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам в м. Кременчуці.
Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.
Про надання та відмову в наданні згоди на поділ та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.
Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок в м. Кременчуці.
Про надання дозволу на внесення змін до документації із землеустрою в м. Кременчуці.
Про затвердження документації із землеустрою в м. Кременчуці.