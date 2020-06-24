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Надзвичайні новини

Бив молотком по голові - стали відомі подробиці смертельного розбою у Кременчуці

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 493 Коментарів: 2

Чоловік бив касирку кременчуцького відділення «Швидко гроші» молотком

24 червня затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві та розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. 20 червня 33-річний кременчужанин прийшов у відділення «Швидко гроші» на Київській, побив касирку, забрав гроші із сейфа і пішов геть. У результаті отриманих травм жінка померла в реанімації.


За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловік наніс 35-річній касирці численні удари молотком по голові. 


Досудове розслідування триває.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вбивство розбій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

319
lag8600:
Сьогодні, 09:43

Отморозок конкретный и сидеть будет за деньги налогоплательщиков.


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mullet:
Сьогодні, 09:48

Значит он не грабить пришел, а убивать. Надеюсь закроют пожизненно


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