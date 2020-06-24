Бив молотком по голові - стали відомі подробиці смертельного розбою у Кременчуці

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 493 Коментарів: 2

24 червня затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві та розбої, поєднаному з проникненням у приміщення, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. 20 червня 33-річний кременчужанин прийшов у відділення «Швидко гроші» на Київській, побив касирку, забрав гроші із сейфа і пішов геть. У результаті отриманих травм жінка померла в реанімації.





За інформацією пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловік наніс 35-річній касирці численні удари молотком по голові.





Досудове розслідування триває.