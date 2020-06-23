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Дубль два: депутати пропонують не подовжувати оренду землі під «Європейською медициною»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 3 208 Коментарів: 6

 

Земельна комісія проголосуала за зняття питання з порядку денного

22 червня земельна комісія міськради за пропозицією депутата Костянтина Терещенка більшістю проголосувала за зняття з порядку денного питання про оренду землі на вулиці Театральній ТОВ «Фірма «Елмар». Йдеться про будівлю, де розмістився центр «Європейська медицина». Питання виноситься на сесії повторно: минулого разу його вже зняли на доопрацювання зі скандалом. Втім, думки депутатів розділилися. Дехто пропонував не зважати на порушення.

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Депутат Костянтин Терещенко продовжує наголошувати на тому, що будівля зведена із порушеннями. Зокрема, землю виділяли під адміністративно-торговельний комплекс, а не під медичний центр. Він поінформував, що міськрада надсилала звернення до прокуратури та Держінспекції архітектурно-будівельного контролю щодо законності будівництва об'єкту. Але відповіді ще не надійшли. Тому він і запропонував зняти питання на доопрацювання — до з'ясування обставин.

Натомість віцемер Дмитро Кравченко каже, що ТОВ «Фірма «Елмар» сплачує внески в інфраструктуру, облаштувало сміттєвий майданчик, дитячий майданчик.

Питання наразі в порядку денному сесії, депутати вирішать, чи підтримати пропозицію земельної комісії — чи таки надати землю в оренду.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: земля оренда Європейська медицина
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

248
gansit:
Сьогодні, 09:40

Видать конвертик тонковат.smile


27 2
184
ori_on:
Сьогодні, 09:45

Видать Терещенко не сказали что там уже все хорошо, и землю выделили под мед.центр


21 1
185
JJAbrams:
Сьогодні, 10:44

ну хоть не гендель и то хорошо.


9 4
64
MLyA:
Сьогодні, 11:18

Опять Барин все знает……, надо уже поставить на место эту босоту .Когда строили так никто ничего не говорил.  Пусть себе работают помогают людям и платят налоги ….Доколи бюджетосос Терещенко будет рассказывать что да как? Где эксперт Ульянов, по этому вопросу не высказался?

Какие ******* могут голосовать за это недорозумение?


11 2
661
ulyanov:
Сьогодні, 11:44

Цитата: MLyA
Где эксперт Ульянов, по этому вопросу не высказался?

Висловився, просто про це не написали.

 

Декілька разів на сесії депутати проголосували за запит Терещенка надати документи на будівництво, щоби ми могли розібратись з законністю такого будівництва та відповідністю його будівельним нормам, але забудовник ігнорує депутатські запити.

 

Якби у людини все було нормально, то вона би проявили повагу до депутатів та виборців, які за ними стоять, та надала би всі необхідні документи щоби депутати могли переконатись, що з будівнцтвом все гаразд і воно є законним.

 

До тих пір, поки документи не будуть надані, голосувати за це питання - не можна.

 

Ось приблизно так говорив на комісії і пітримав Терещенко. До цього саме так говорив і на сесії міської ради.

 

 


5 7
248
gansit:
Сьогодні, 13:08

Цитата: ulyanov

 

 

Якби у людини все було нормально, то вона би проявили повагу до депутатів та виборців, які за ними стоять, та надала би всі необхідні документи щоби депутати могли переконатись, що з будівнцтвом все гаразд і воно є законним.

 

 

 

Чёт Вы сказки рассказываете.

Читаем цитату

"Депутат Костянтин Терещенко продовжує наголошувати на тому, що будівля зведена із порушеннями. Зокрема, землю виділяли під адміністративно-торговельний комплекс, а не під медичний центр."

То есть землю выделяли,значит документы есть,но видать кто-то там решил открыть свой бизнес в этом комплексе,а тут попандос больничка выросла и игровые автоматы не комильфо.


4 1

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