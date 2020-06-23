Дубль два: депутати пропонують не подовжувати оренду землі під «Європейською медициною»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 3 208 Коментарів: 6

22 червня земельна комісія міськради за пропозицією депутата Костянтина Терещенка більшістю проголосувала за зняття з порядку денного питання про оренду землі на вулиці Театральній ТОВ «Фірма «Елмар». Йдеться про будівлю, де розмістився центр «Європейська медицина». Питання виноситься на сесії повторно: минулого разу його вже зняли на доопрацювання зі скандалом. Втім, думки депутатів розділилися. Дехто пропонував не зважати на порушення.

Депутат Костянтин Терещенко продовжує наголошувати на тому, що будівля зведена із порушеннями. Зокрема, землю виділяли під адміністративно-торговельний комплекс, а не під медичний центр. Він поінформував, що міськрада надсилала звернення до прокуратури та Держінспекції архітектурно-будівельного контролю щодо законності будівництва об'єкту. Але відповіді ще не надійшли. Тому він і запропонував зняти питання на доопрацювання — до з'ясування обставин.

Натомість віцемер Дмитро Кравченко каже, що ТОВ «Фірма «Елмар» сплачує внески в інфраструктуру, облаштувало сміттєвий майданчик, дитячий майданчик.

Питання наразі в порядку денному сесії, депутати вирішать, чи підтримати пропозицію земельної комісії — чи таки надати землю в оренду.