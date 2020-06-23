Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна38074
Кременчук112
Хворі:
Україна20083
Кременчук1
Одужало:
Україна16956
Кременчук107
Померло:
Україна1035
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

Під варту посадили жителя Миргорода, який підірвав сусідів гранатою

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 865 Коментарів: 1

У СІЗО чоловік пробуде мінімум два місяці

Миргородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному в закінченому замаху на вбивство та незаконному зберіганні боєприпасів. Мова йде про чоловіка, який 18 червня кинув гранату у двір сусідів.


З ухвали суду стало відомо, що злочин стався опівдні 18 червня. Між підозрюваним та родиною сусідів були постійні конфлікти через земельну ділянку. Спочатку чоловік кинув у сусідський двір скляну банку, щоб привернути увагу родини. Коли подружжя та їхній син вибігли на подвір'я, то підозрюваний висмикнув запобіжне кільце та кинув гранату.


У результаті у тілі сина знайшли не менше десяти сторонніх тіл в м'яких тканинах правої половини тулуба, переважне знаходження в підшкірній клітковині, один в м'язовому шарі. Матір отримала осколкові поранення обох стегон, а в м'яких тканинах спини батька виявили не менше чотирьох сторонніх тіл металевої щільності до 8 мм. Травми отримав і сам підозрюваний - осколкове не проникаюче поранення спини.


Чоловіка посадили під варту, де він пробуде до 16 серпня.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: граната Миргород
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

3 342
Daniel Mroz:
Сьогодні, 11:51

Дід, звичайно, відчубучив сильно. Але й сусіди свідомо йшли на конфлікт, коли приватизували садок його матері, який він чомусь не приватизував у свій час.


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх