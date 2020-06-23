Під варту посадили жителя Миргорода, який підірвав сусідів гранатою

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 865 Коментарів: 1

Миргородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу підозрюваному в закінченому замаху на вбивство та незаконному зберіганні боєприпасів. Мова йде про чоловіка, який 18 червня кинув гранату у двір сусідів.





З ухвали суду стало відомо, що злочин стався опівдні 18 червня. Між підозрюваним та родиною сусідів були постійні конфлікти через земельну ділянку. Спочатку чоловік кинув у сусідський двір скляну банку, щоб привернути увагу родини. Коли подружжя та їхній син вибігли на подвір'я, то підозрюваний висмикнув запобіжне кільце та кинув гранату.





У результаті у тілі сина знайшли не менше десяти сторонніх тіл в м'яких тканинах правої половини тулуба, переважне знаходження в підшкірній клітковині, один в м'язовому шарі. Матір отримала осколкові поранення обох стегон, а в м'яких тканинах спини батька виявили не менше чотирьох сторонніх тіл металевої щільності до 8 мм. Травми отримав і сам підозрюваний - осколкове не проникаюче поранення спини.





Чоловіка посадили під варту, де він пробуде до 16 серпня.