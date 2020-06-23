На вулиці Салганній пенсіонер повісився на дереві

Новини
Кременчук
Надзвичайні новини
Здоров'я
Споживач
Культура
Освіта
Політика
Спорт
Полтавщина
Україна/Світ
Мультимедіа
Фото
Відео
Сюжети
Місто для людей
Я-РепортерЪ
Написати "Телеграфу"
ТЪ у темі
Інтерв'ю
Наші люди
Відпочинок
Афіша
Доставка додому
Корисно
Довідник
Питання-відповідь
Актуально
Реклама-акції
Проекти
Дороги й Дурні
Шукаю господаря
ТелеграфЪ
Контакти
Реклама на сайті
Передплата онлайн
Новини сайту
Чоловіку було 69 років
У Кременчуці на вулиці Салганній покінчив життя самогубством 69-річний чоловік (1951 р.н). Про це інформує Кременчуцький відділ поліції сьогодні, 23 червня.
Пенсіонер повісився. Його тіло знайшли на дереві.