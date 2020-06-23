На вулиці Салганній пенсіонер повісився на дереві

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 3 335

Чоловіку було 69 років

У Кременчуці на вулиці Салганній покінчив життя самогубством 69-річний чоловік (1951 р.н). Про це інформує Кременчуцький відділ поліції сьогодні, 23 червня.





Пенсіонер повісився. Його тіло знайшли на дереві.