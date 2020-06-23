Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна38074
Кременчук112
Хворі:
Україна20083
Кременчук1
Одужало:
Україна16956
Кременчук107
Померло:
Україна1035
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За останню добу COVID-19 в Україні виявили у 833 людей (додано)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 021

 

1035 українців померло від цієї хвороби, а 16 956 пацієнтів одужало

В Україні за останню добу зафіксували 833 нові випадки коронавірусної хвороби. За повідомленням МОЗ України, станом на 9.00 23 червня у нашій країні налічують 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало.  Загалом проведено 580 814 тестувань ПЛР-методом.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1690 випадків;
  • Волинська область — 1894 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1049 випадків;
  • Донецька область — 368 випадків;
  • Житомирська область — 1295 випадків;
  • Закарпатська область — 2291 випадок;
  • Запорізька область — 555 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2091 випадок;
  • Кіровоградська область — 631 випадок;
  • м. Київ — 4429 випадків;
  • Київська область — 2285 випадків;
  • Львівська область — 4220 випадків;
  • Луганська область — 73 випадки;
  • Миколаївська область — 366 випадків;
  • Одеська область — 1333 випадки;
  • Полтавська область — 296 випадків;
  • Рівненська область — 3038 випадків;
  • Сумська область — 263 випадки;
  • Тернопільська область — 1744 випадки;
  • Харківська область — 1844 випадки;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 622 випадки;
  • Чернівецька область — 4419 випадків;
  • Черкаська область — 605 випадків;
  • Чернігівська область — 485 випадків.


Додано:


Варто звернути увагу, що на Полтавщині за добу додалося три нових випадки захворюваності на коронавірус у порівнянні з ранком вчорашнього дня, наразі статистика захворюваності в області така:

  • Кременчук – 113 (1 новий випадок);
  • Полтава – 51;
  • Кременчуцький район – 33;
  • Кобеляцький район – 17 (2 нові випадки);
  • Миргородський район – 14;
  • Горішні Плавні – 14;
  • Зіньківський район – 10; Полтавський район – 8;
  • Глобинський і Карлівський райони – по 5;
  • Лубни – 5;
  • Оржицький, Чутівський райони – по 4;
  • Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
  • Хорольський район – 2;
  • Машівський і Котелевський райони – по 1.


За інформацією Полтавської ОДА, загалом одужали вже 263 жителі області, продовжують лікування 20 людей. Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 4,0%.


У Кременчуці вперше за 12 днів зафіксували новий випадок COVID-19
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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