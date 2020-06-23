За останню добу COVID-19 в Україні виявили у 833 людей (додано)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 021

В Україні за останню добу зафіксували 833 нові випадки коронавірусної хвороби. За повідомленням МОЗ України, станом на 9.00 23 червня у нашій країні налічують 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало. Загалом проведено 580 814 тестувань ПЛР-методом.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1690 випадків;

Волинська область — 1894 випадки;

Дніпропетровська область — 1049 випадків;

Донецька область — 368 випадків;

Житомирська область — 1295 випадків;

Закарпатська область — 2291 випадок;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2091 випадок;

Кіровоградська область — 631 випадок;

м. Київ — 4429 випадків;

Київська область — 2285 випадків;

Львівська область — 4220 випадків;

Луганська область — 73 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1333 випадки;

Полтавська область — 296 випадків;

Рівненська область — 3038 випадків;

Сумська область — 263 випадки;

Тернопільська область — 1744 випадки;

Харківська область — 1844 випадки;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4419 випадків;

Черкаська область — 605 випадків;

Чернігівська область — 485 випадків.





Додано:





Варто звернути увагу, що на Полтавщині за добу додалося три нових випадки захворюваності на коронавірус у порівнянні з ранком вчорашнього дня, наразі статистика захворюваності в області така:

Кременчук – 113 (1 новий випадок);

Полтава – 51;

Кременчуцький район – 33;

Кобеляцький район – 17 (2 нові випадки);

Миргородський район – 14;

Горішні Плавні – 14;

Зіньківський район – 10; Полтавський район – 8;

Глобинський і Карлівський райони – по 5;

Лубни – 5;

Оржицький, Чутівський райони – по 4;

Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;

Хорольський район – 2;

Машівський і Котелевський райони – по 1.





За інформацією Полтавської ОДА, загалом одужали вже 263 жителі області, продовжують лікування 20 людей. Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 4,0%.



