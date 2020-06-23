1035 українців померло від цієї хвороби, а 16 956 пацієнтів одужало
В Україні за останню добу зафіксували 833 нові випадки коронавірусної хвороби. За повідомленням МОЗ України, станом на 9.00 23 червня у нашій країні налічують 38 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1035 летальних, 16 956 пацієнтів одужало. Загалом проведено 580 814 тестувань ПЛР-методом.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1690 випадків;
- Волинська область — 1894 випадки;
- Дніпропетровська область — 1049 випадків;
- Донецька область — 368 випадків;
- Житомирська область — 1295 випадків;
- Закарпатська область — 2291 випадок;
- Запорізька область — 555 випадків;
- Івано-Франківська область — 2091 випадок;
- Кіровоградська область — 631 випадок;
- м. Київ — 4429 випадків;
- Київська область — 2285 випадків;
- Львівська область — 4220 випадків;
- Луганська область — 73 випадки;
- Миколаївська область — 366 випадків;
- Одеська область — 1333 випадки;
- Полтавська область — 296 випадків;
- Рівненська область — 3038 випадків;
- Сумська область — 263 випадки;
- Тернопільська область — 1744 випадки;
- Харківська область — 1844 випадки;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 622 випадки;
- Чернівецька область — 4419 випадків;
- Черкаська область — 605 випадків;
- Чернігівська область — 485 випадків.
Додано:
Варто звернути увагу, що на Полтавщині за добу додалося три нових випадки захворюваності на коронавірус у порівнянні з ранком вчорашнього дня, наразі статистика захворюваності в області така:
- Кременчук – 113 (1 новий випадок);
- Полтава – 51;
- Кременчуцький район – 33;
- Кобеляцький район – 17 (2 нові випадки);
- Миргородський район – 14;
- Горішні Плавні – 14;
- Зіньківський район – 10; Полтавський район – 8;
- Глобинський і Карлівський райони – по 5;
- Лубни – 5;
- Оржицький, Чутівський райони – по 4;
- Пирятинський, Лубенський і Козельщинський райони – по 3;
- Хорольський район – 2;
- Машівський і Котелевський райони – по 1.
За інформацією Полтавської ОДА, загалом одужали вже 263 жителі області, продовжують лікування 20 людей. Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 4,0%.