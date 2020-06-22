Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна37241
Кременчук111
Хворі:
Україна19587
Кременчук1
Одужало:
Україна16642
Кременчук106
Померло:
Україна1012
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні у 681 людини виявили коронавірус

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 417

 

Вже понад 37 тисяч осіб інфікувалися

Станом на 22 червня в Україні 37 241 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Померло 1 012 людей, 16 642 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 681 новий випадок, - інформує МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1660 випадків;
  • Волинська область — 1852 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1042 випадки;
  • Донецька область — 362 випадки;
  • Житомирська область — 1270 випадків;
  • Закарпатська область — 2188 випадків;
  • Запорізька область — 555 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2056 випадків;
  • Кіровоградська область — 627 випадків;
  • м. Київ — 4368 випадків;
  • Київська область — 2236 випадків;
  • Львівська область — 3980 випадків;
  • Луганська область — 72 випадки;
  • Миколаївська область — 366 випадків;
  • Одеська область — 1304 випадки;
  • Полтавська область — 293 випадки;
  • Рівненська область — 2963 випадки;
  • Сумська область — 258 випадків;
  • Тернопільська область — 1728 випадків;
  • Харківська область — 1811 випадків;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 622 випадки;
  • Чернівецька область — 4357 випадків;
  • Черкаська область — 603 випадки;
  • Чернігівська область — 480 випадків.
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх