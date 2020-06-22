Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 22.06.2020 09:00
Підтверджені:
Україна37241
Кременчук111
Хворі:
Україна19587
Кременчук1
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Кременчук106
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Кременчук4
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За 12 дней в Кременчуге не выявили ни одного нового случая COVID-19

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 621 Коментарів: 2

 

Количество пациентов с ОРВИ тоже уменьшилось

Последний случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Кременчуге 10 июня. После этого COVID-19 у пациентов не регистрировался. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила профильный вице-мэр Ольга Усанова.


Она сказала, что сегодня в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» находится на лечении лишь один пациент с COVID-19.

Всего же с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 111 пациентов. 106 из них выздоровели. Четверо умерли.


В Кременчуге продолжают активно проводить ИФА-тестирование, этим занимаются уже четыре лаборатории – две коммунальные и две приватные. Продолжают делать и ПЦР-тесты – положительных результатов на COVID-19 пока нет.


Количество обращений по поводу пневмоний и ОРВИ также уменьшилось. Вице-мэр сообщила, что за прошедшие сутки (21 июня) зафиксировано только одно обращение к врачу по поводу ОРВИ – заболел ребенок. Для сравнения – 19 июня было зарегистрировано 12 обращений по поводу ОРВИ: 5 взрослых и 7 детей.


Новых случаев пневмонии за сутки не зарегистрировали. Но в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» по состоянию на 22 июня находится 16 пациентов с пневмониями.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 вирусная пневмония ОРВИ ИФА-тесты ПЦР-тесты Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 309
inattentive:
Сьогодні, 13:54

Просто, люди даже в травмпункты бояться обращаться , потому что сломанный палец может оказаться "коронавирусом".wink


0 0
1 455
ankrem:
Сьогодні, 13:56

Как в анекдоте.

- У нас ноль положительных тестов.

- А сколько сделали проб ?

- 0


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