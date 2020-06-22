За 12 дней в Кременчуге не выявили ни одного нового случая COVID-19

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 621 Коментарів: 2

Последний случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован в Кременчуге 10 июня. После этого COVID-19 у пациентов не регистрировался. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила профильный вице-мэр Ольга Усанова.



Она сказала, что сегодня в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» находится на лечении лишь один пациент с COVID-19.

Всего же с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 111 пациентов. 106 из них выздоровели. Четверо умерли.



В Кременчуге продолжают активно проводить ИФА-тестирование, этим занимаются уже четыре лаборатории – две коммунальные и две приватные. Продолжают делать и ПЦР-тесты – положительных результатов на COVID-19 пока нет.



Количество обращений по поводу пневмоний и ОРВИ также уменьшилось. Вице-мэр сообщила, что за прошедшие сутки (21 июня) зафиксировано только одно обращение к врачу по поводу ОРВИ – заболел ребенок. Для сравнения – 19 июня было зарегистрировано 12 обращений по поводу ОРВИ: 5 взрослых и 7 детей.



Новых случаев пневмонии за сутки не зарегистрировали. Но в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» по состоянию на 22 июня находится 16 пациентов с пневмониями.