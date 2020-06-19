Сколько пациентов с пневмониями и COVID-19 поступило за сутки в кременчугские больницы

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За сутки – ни одного нового пациента с коронавирусной инфекцией

Сегодня, 19 июня, на заседании противоэпидемического штаба, профильный вице-мэр Ольга Усанова сообщила, что за прошедшие сутки к медикам с жалобами на ОРВИ и грипп обратились 5 взрослых и 7 маленьких кременчужан.



У одного из обратившихся диагностировали пневмонию, он не госпитализирован, лечится амбулаторно. Двум пациентам (одному ребенку и одному взрослому) выставлено подозрение на COVID-19, результатов их анализов ещё нет.



Руководитель горздрава Максим Середа сообщил, что за прошедшие сутки в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» новые пациенты с пневмонией не поступали. Сейчас в отделении лежит три пациента со «старыми» пневмониями.



А в детскую больницу за прошедшие сутки госпитализировали двоих детей с пневмониями.



Что касается коронавирусной инфекции, то по состоянию на 19 июня в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» лежит один пациент с COVID-19. Новые пациенты с подтвержденным COVID-19 за прошедшие сутки в кременчугские больницы не поступали.