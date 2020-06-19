Мэрия хочет возобновить температурный скрининг в супермаркетах

Сьогодні, 07:59 Переглядів: 1 856 Коментарів: 4

Мэр распорядился возобновить температурный скрининг в кременчугских супермаркетах. Об этом он заявил на заседании исполкома сегодня, 19 июня.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий посетовал, что в супермаркетах Фоззи и Новая линия уже перестали регулярно измерять температуру посетителям на входе, а ведь раньше так хорошо это делали. И сказал, что городские супермаркеты, в том числе АТБ и Маркетопт, тоже могли бы возобновить температурный скрининг.



Малецкий напомнил, что Украина бьет антирекорд по количеству заболевших Covid-19, украинцы не вписались в адаптивный карантин, поэтому меры предосторожности нужно усилить.



Мэр дал распоряжение начальнику городского управления развития предпринимательства, торговли и регуляторной политики Людмиле Жорняк подготовить письма для кременчугских супермаркетов с предложением усилить противоэпидемический контроль и возобновить температурный скрининг на входах, а также контролировать соблюдение масочного режима и не забывать о дезинфекции.