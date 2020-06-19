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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Мэрия хочет возобновить температурный скрининг в супермаркетах

Сьогодні, 07:59 Переглядів: 1 856 Коментарів: 4

 

Фоззи, Маркетопт и АТБ получат «письма счастья»

Мэр распорядился возобновить температурный скрининг в кременчугских супермаркетах. Об этом он заявил на заседании исполкома сегодня, 19 июня.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий посетовал, что в супермаркетах Фоззи и Новая линия уже перестали регулярно измерять температуру посетителям на входе, а ведь раньше так хорошо это делали. И сказал, что городские супермаркеты, в том числе АТБ и Маркетопт, тоже могли бы возобновить температурный скрининг.


Малецкий напомнил, что Украина бьет антирекорд по количеству заболевших Covid-19, украинцы не вписались в адаптивный карантин, поэтому меры предосторожности нужно усилить.


Мэр дал распоряжение начальнику городского управления развития предпринимательства, торговли и регуляторной политики Людмиле Жорняк подготовить письма для кременчугских супермаркетов с предложением усилить противоэпидемический контроль и возобновить температурный скрининг на входах, а также контролировать соблюдение масочного режима и не забывать о дезинфекции.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 температурный скрининг масочный режим эпидемия адаптивный карантин антирекорд ужасный ужас Кременчуг супермаркет

Коментарі: 4

238
gansit:
Сьогодні, 09:39

Интересно, а чем думает Малецкий?За 2 месяца карантина Фоззи и Новая линия скринили покупателей и что?Никто не слышал что они выявили покупателя с температурой.

Тогда тем более надо скриниг на входа в здания где  принимают пищу(кафе,рестораны,столовые),ведь там люди снимают маски,или там конверты были потолще?Или надо на людьми поиздеваться?

 

Кстати вчера был на ЖД вокзале в парке(что перед ЖД),так вот там стоят скамейки которые чем то залиты,то есть липкие и грязные(видать с осени не дезинфицировались).Малецкий может надо и скрининг устроить на ЖД,ведь люди то разные могут приехать? НЕЕ?

 


13 3
227
vortex:
Сьогодні, 11:06

Пусть виталько сам лично постоит в супермаркете с термометром и попробует поскринить. Термометр из **** smile

 

Виталько, не зли людей. Если тебе не понятно почему перестали мерить температуру - тех кто с термометрами стоят начали посылать в дальнее эротическое путешествие. Люди не идиоты, понимают что это очковтирательство и оно порядком уже всем надоело


8 4
202
Grinenko:
Сьогодні, 13:07

Это здравая мысль, а то мало ли что. В нашем городе так мало заболевших только по тому что постоянно контролировали и проверяли людей, делали сан зоны и обрабатывали. По этому пусть и дальше меряют температуру. Что бы в случае подозрения на вирус, оперативно принять меры.


1 6
28
колобок:
Сьогодні, 13:47

35,4 - найпоширенішій показник температури тіла в результаті цього скринінгу.

І сміх, і гріх.


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