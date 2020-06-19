У Кременчуці виявили «наркофермера»

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18 червня у Кременчуці викрили протизаконну діяльність 42-річного чоловіка, який вирощував коноплі. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили понад 120 рослин конопель, стаканчики з канабісом, а також пристрої для виготовлення і вживання наркотиків, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.





Слідчі розслідують справу за фактом порушення ч.1 ст. 309 (Незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.



