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У Кременчуці виявили «наркофермера»

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 584

 

Поліцейські вилучили понад 120 конопель

18 червня у Кременчуці викрили протизаконну діяльність 42-річного чоловіка, який вирощував коноплі. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили понад 120 рослин конопель, стаканчики з канабісом, а також пристрої для виготовлення і вживання наркотиків, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції.


Слідчі розслідують справу за фактом порушення ч.1 ст. 309 (Незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: наркотики конопля

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