У Миргороді чоловік підірвав сусідів гранатою

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Батька і сина ушпиталили з рваними ранами та переломами. У сусіда потерпілих знайшли ручний протитанковий гранатомет та дві мінометні міни без зарядів

Учора, 18 червня, в одному з дворів приватного сектору Миргорода стався вибух. 67-річний чоловік та його 37-річний син отримали тілесні ушкодження: батько - множинні рвані рани, син - переломи та множинні рвані рани кінцівок і тулубу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





За підозрою у кримінальному правопорушенні затримали 71-річного сусіда потерпілих. Чоловік також звернувся за медичною допомогою з рваними ранами спини.





З місця події поліція вилучила фрагменти боєприпасу (попередньо, гранати РГД-5), а також інші речові докази. За адресою проживання підозрюваного знайшли металевий тубус, схожий на ручний протитанковий гранатомет, і дві мінометні міни невстановленого типу без бойових зарядів. Вилучені предмети спрямовані на судову балістичну експертизу.





Попередньо відомо, що між сусідами існував давній конфлікт щодо земельної ділянки.





Відкрито кримінальне провадження на закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115) та незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263). Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.





Поліція встановлює джерело походження боєприпасів. Тривають слідчі дії.