Дірка в бюджеті: медики Кременчука залишилися без авансу до професійного свята

Брак надходжень до бюджету призводить до затримки зарплат
Не виконання міського бюджету вже призводить до затримки виплат по зарплатах. Про це повідомила під час засідання бюджетної депутатської комісії віцемер з фінансів Тетяна Неіленко. За її словами, у бюджетних установах не розпочали виплату авансу за червень. Освітянам, до того ж, заборгували відпускну на суму 765 тис грн.
Йдеться про зарплату за першу половину червня (тобто аванс). Медики відзначають професійне свято у цю неділю, 21 червня.
Затримки зарплат відбуваються не вперше — така ж сама ситуація була з виплатою за другу половину квітня у закладах освіти.
Крім того, на даний час, за словами Тетяни Неіленко, не профінансовані такі витрати бюджетних установ:
Також є заборгованість населенню — особам, які доглядають за інвалідами. Вперше Кременчук заборгував і відрахування в Держбюджет на суму 1,3 млн грн.
Тетяна Неіленко прогнозує, що ситуація з наповненням бюджету буде погіршуватися. Особливо складна ситуація з головним джерелом бюджету — надходженнями ПДФО (податку з доходів фізичних осіб, який ми сплачуємо зі своєї зарплати). Так, у березні-квітні надходження вже знизилися, але трималися на рівні 86 млн грн; у травні очікується 75 млн грн.
Віцемер з фінансів наголошує, що за підсумками півріччя, імовірно, доведеться переглядати видаткову частину бюджету в бік зменшення.
Зауважимо, що при всіх негараздах з міським бюджетом та боргами, які ростуть, ніби сніговий ком, депутати вперто залишають недоторканою статтю витрат на власний піар та піар мера Кременчука Віталія Малецького — 9 мільйонів гривень на газету «Кременчуцькі новини». Яка, до речі, не пише про негаразди з міським бюджетом...