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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

Дірка в бюджеті: медики Кременчука залишилися без авансу до професійного свята

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 383 Коментарів: 2

Брак надходжень до бюджету призводить до затримки зарплат

Не виконання міського бюджету вже призводить до затримки виплат по зарплатах. Про це повідомила під час засідання бюджетної депутатської комісії віцемер з фінансів Тетяна Неіленко. За її словами, у бюджетних установах не розпочали виплату авансу за червень. Освітянам, до того ж, заборгували відпускну на суму 765 тис грн.


- Медики вперше, святкуючи своє професійне свято, залишилися без зарплати, - зауважила Тетяна Неіленко.


Йдеться про зарплату за першу половину червня (тобто аванс). Медики відзначають професійне свято у цю неділю, 21 червня.


Затримки зарплат відбуваються не вперше — така ж сама ситуація була з виплатою за другу половину квітня у закладах освіти.


Наслідки карантину: дірка в міському бюджеті вже зросла до 116 млн грн


Крім того, на даний час, за словами Тетяни Неіленко, не профінансовані такі витрати бюджетних установ:

  • медикаменти;
  • продукти харчування (борг 4 млн грн);
  • компослуги та енергоносії — 16 млн грн.

Також є заборгованість населенню — особам, які доглядають за інвалідами. Вперше Кременчук заборгував і відрахування в Держбюджет на суму 1,3 млн грн.


Тетяна Неіленко прогнозує, що ситуація з наповненням бюджету буде погіршуватися. Особливо складна ситуація з головним джерелом бюджету — надходженнями ПДФО (податку з доходів фізичних осіб, який ми сплачуємо зі своєї зарплати). Так, у березні-квітні надходження вже знизилися, але трималися на рівні 86 млн грн; у травні очікується 75 млн грн.


Віцемер з фінансів наголошує, що за підсумками півріччя, імовірно, доведеться переглядати видаткову частину бюджету в бік зменшення.


Кременчуцькі депутати не погодилися віддати 7 млн грн на медицину замість газети


Зауважимо, що при всіх негараздах з міським бюджетом та боргами, які ростуть, ніби сніговий ком, депутати вперто залишають недоторканою статтю витрат на власний піар та піар мера Кременчука Віталія Малецького — 9 мільйонів гривень на газету «Кременчуцькі новини». Яка, до речі, не пише про негаразди з міським бюджетом...


Смотрите: вот на что депутаты горсовета выделили 9 миллионов бюджетных гривен


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: бюджет бюджетники аванс зарплата

Коментарі: 2

857
shoni1970:
Сьогодні, 13:52

Хуженебудет? Ну хоть поржут медики, это же бесплатно, билеты на 95 квартал покупать не надо.


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155
Piton78:
Сьогодні, 13:57

Діра в бюджеті то для Вітальки ніща, а ось газетка то святе її чіпати неможна то його піар за наша кошти! Виникає питання про адекватність мерії і мара гезетка якою вибачаюся будуть підтиратися важливіша за медиків і ліки? А можливо її треба жувати щоб вірус не чіплявся? А можливо треба йти нюхати квіточки і жувати листя вишеньок за 16000 також вірус не візьме? І взагалі нам потрібні такі управлінці які ставлять в пріоритет свої інтереси інтересам жителів міста?


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