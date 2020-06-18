Дірка в бюджеті: медики Кременчука залишилися без авансу до професійного свята

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 383 Коментарів: 2

Не виконання міського бюджету вже призводить до затримки виплат по зарплатах. Про це повідомила під час засідання бюджетної депутатської комісії віцемер з фінансів Тетяна Неіленко. За її словами, у бюджетних установах не розпочали виплату авансу за червень. Освітянам, до того ж, заборгували відпускну на суму 765 тис грн.





- Медики вперше, святкуючи своє професійне свято, залишилися без зарплати, - зауважила Тетяна Неіленко.



Йдеться про зарплату за першу половину червня (тобто аванс). Медики відзначають професійне свято у цю неділю, 21 червня.





Затримки зарплат відбуваються не вперше — така ж сама ситуація була з виплатою за другу половину квітня у закладах освіти.









Крім того, на даний час, за словами Тетяни Неіленко, не профінансовані такі витрати бюджетних установ:

медикаменти;

продукти харчування (борг 4 млн грн);

компослуги та енергоносії — 16 млн грн.

Також є заборгованість населенню — особам, які доглядають за інвалідами. Вперше Кременчук заборгував і відрахування в Держбюджет на суму 1,3 млн грн.



Тетяна Неіленко прогнозує, що ситуація з наповненням бюджету буде погіршуватися. Особливо складна ситуація з головним джерелом бюджету — надходженнями ПДФО (податку з доходів фізичних осіб, який ми сплачуємо зі своєї зарплати). Так, у березні-квітні надходження вже знизилися, але трималися на рівні 86 млн грн; у травні очікується 75 млн грн.



Віцемер з фінансів наголошує, що за підсумками півріччя, імовірно, доведеться переглядати видаткову частину бюджету в бік зменшення.









Зауважимо, що при всіх негараздах з міським бюджетом та боргами, які ростуть, ніби сніговий ком, депутати вперто залишають недоторканою статтю витрат на власний піар та піар мера Кременчука Віталія Малецького — 9 мільйонів гривень на газету «Кременчуцькі новини». Яка, до речі, не пише про негаразди з міським бюджетом...







