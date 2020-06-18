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У дев'ятиповерхівці на 278-му кварталі ледь не вибухнув газ

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 154

  

Щоб уникнути лиха, перекрили весь газовий стояк

Близько 22.00 18 червня мешканці будинку №26 на 278-му кварталі повідомили про запах газу, - інформує «Кременчукгаз».


Газовики виїхала на місце події. У під'їзді показник загазованості був на рівні 0,4%. А біля дверей однієї із квартир цифра сягала 2,2%. Та двері до помешкання ніхто не відчиняв.


Терміново перекрили доступ газу на квартири по всьому стояку.


Пізніше виявилося, що власники помешкання рідко бувають у квартирі. Очевидно, що цього разу перед від’їздом вони залишили відкритим вентиль газової плити, внаслідок чого стався витік. Тепер власник квартири мусить оформити відповідні документи для відновлення газопостачання.


Керівник Центральної диспетчерської служби ПрАТ «Кременчукгаз» Дмитро Шевченко пояснив:


- У цьому випадку загазованість у під’їзді сягала 0,4%. Тим часом підставою для евакуації мешканців під’їзду є загазованість із показником 1%. А коли 1% загазованості спостерігається у підвалі, то, за нормами, евакуація людей здійснюється із усіх квартир будинку.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: kgaz.com.ua
Теги: газ вибух

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