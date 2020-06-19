В онлайн-нетворкінгу ветеран з Полтави розкаже про свої халепи на шляху до успіху

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 322

Ветеран з Полтави розкаже про свої халепи на шляху до успіху в межах ветеранського онлайн-нетворкінгу. Вже цієї суботи, 20 червня, відбудеться ветеранський онлайн-нетворкінг «Від граблів до драбин: правдиві ветеранські історії», організований проєктом «Без Броні – єдина база ініціатив для ветеранів», в межах якого ветерани АТО/ООС розкажуть історії власних злетів і падінь на шляху до початку власного бізнесу, ведення громадської діяльності, створення ініціатив, культурних проєктів тощо.



Протягом цілого дня 13 ветеранів відверто ділитимуться історіями, на які «граблі» їм довелося стати на шляху до втілення задуманого.





11:30. Олександр Воробєй – ветеран з Харкова, президент Федерації ножового бою України, який заснував бренд з виготовлення ножів Blade Brothers, розкаже як почати свою справу і вивести її в топ, якщо ніхто в команді не має необхідних навичок, немає необхідного обладнання, немає ринку збуту, а є лише нестримний ентузіазм.





12:00. Федір Калениченко – ветеран, який докорінно змінив діяльність і заснував майстерню з виготовлення виробів зі шкіри Feodore, розкаже, як почати бізнес з нуля, коли ти – тато в декреті й до того мав лише досвід військової служби, де шукати та як отримати грант на розвиток своєї справи, та яких халеп краще уникати.





12:30. Олександр Морозов – ветеран, який вигадав серветки для чищення зброї CLEAN SHOT та почав виготовляти серветки-антисептики під час карантину, поділиться формулою успіху свого стартапу та розкаже, які правила можна і треба порушувати у бізнесі.





13:00. Олена Кошелєва – ветеранка, яка по поверненню до цивільного життя з лав 3-го полка спеціального призначення їм. князя Святослава Хороброго заснувала виробництво печворк пледів за принципом рециклінга та безвідходності, та керує Центром реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС «ЯРМІЗ», розкаже, як отримати грант під час карантину та як факап обернути на користь.





13:30. Андрій Козінчук – військовий психолог і ветеран, поділиться особистою історією, як він все втратив і тільки після цього почав все здобувати, та порадить, як продати не лише свої переваги, але й недоліки.





14:00. Катерина Приймак – ветеранка, активістка ГО «Жіночий ветеранський рух» та правозахисниця розкаже про роботу в громадському секторі та про не завжди легку, але необхідну комунікацію з держслужбовцями.





14:30. Ігор Мироненко – ветеран із Сум розкаже, як хотів винайти велосипед, а натомість – заснував відкриту майстерню bobry.in.ua та гуртки з моушн-дизайну, 3D-моделювання, анімації, адитивних технологій та робототехніки!





15–16:00 перерва на обід, каву, натхнення





16:00. Сніжана Потапчук – документалістка та режисерка UA: Суспільне мовлення, Народний герой України та людина, яка бачила на власні очі й зафільмувала найзапекліші бої, на прикладі власних фільмів покаже, з якого боку підступитися до зйомок документального кіно про війну та яких типових помилок припускаються творці.





16:30. Євген Степаненко – ветеран, очільник Суспільного театру, автор та керівник проекту «Абетка війни», режисер, теле- та радіоведучий UA: Суспільне мовлення («Війна і мир», цикл документальних фільмів), поділиться напрацюваннями, як говорити з дітьми про війну.





17:00. Олекса Коба – ветеран з Полтави та співзасновник ветеранської студії web-розробки IT BRO, де команда українських ветеранів після повернення до цивільного життя відшукали себе у програмуванні та безкоштовно навчили професії вже понад 250 ветеранів. Олекса розкаже, чим воєнний досвід може допомогти в IT.





17:30. Володимир Бабич – ветеран та підприємець із Краматорська розкаже про досвід створення соціального підприємства, де затишна кав'ярня «Поруч» фінансово забезпечує діяльність Центру ветеранів АТО та їх сімей «Поруч».





18:00. Олексій Рубцов – доброволець полку «Азов», підприємець та засновник швейного цеху Porta Vita розкаже, як діяти з недобросовісними клієнтами та маніпуляціями, чому дрібні речі насправді є важливими та про соціальну складову ветеранського бізнесу.





18:30. Павло Білоус – ветеран та засновник бренду крафтових сирів Cheesegard поділиться власним досвідом, як налагодити виробництво, коли все йде не за планом, а одна халепа наздоганяє іншу, і при цьому мати вдячних постійних клієнтів.





Взяти участь в онлайн-нетворкінгу можуть всі охочі, захід безкоштовний за умови попередньої реєстрації за посиланням.