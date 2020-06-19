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Надзвичайні новини

17 тисяч гривень має заплатити кременчужанин, який прийшов у парк без документів

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 1 485

Чоловіка визнали винним у порушенні карантину

На початку червня Крюківський районний суд розглянув протокол щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).


Чоловік, якого притягли до адміністративної відповідальності, був у парку «Студентському» без документів. Порушення зафіксували 10 квітня о 14.00.


Сам чоловік на суд не прийшов. Але розглянули докази, які доводять його вину: письмове пояснення кременчужанина і відеозапис.


Чоловіка визнали винним та оштрафували на 17 тисяч гривень. 420 гривень потрібно заплатити у вигляді судового збору.


Постанова може бути оскаржена. З текстом постанови можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин админпротокол

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