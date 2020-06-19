17 тисяч гривень має заплатити кременчужанин, який прийшов у парк без документів

Чоловіка визнали винним у порушенні карантину
На початку червня Крюківський районний суд розглянув протокол щодо порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей).
Чоловік, якого притягли до адміністративної відповідальності, був у парку «Студентському» без документів. Порушення зафіксували 10 квітня о 14.00.
Сам чоловік на суд не прийшов. Але розглянули докази, які доводять його вину: письмове пояснення кременчужанина і відеозапис.
Чоловіка визнали винним та оштрафували на 17 тисяч гривень. 420 гривень потрібно заплатити у вигляді судового збору.
Постанова може бути оскаржена. З текстом постанови можна ознайомитися тут.