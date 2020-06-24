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Кременчук, Політика

«Барин народа» вийшов з фракції ОПЗЖ у Кременчуцькій міськраді

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 1 765 Коментарів: 2

 

Його заяву оголосили на сесії міськради

Депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко оголосив про свій вихід з фракції партії «Опозиційна платформа — За життя». Його заяву про вихід з фракції зачитав під час сесії секретар міськради Юрій Гриценко. Самого депутата під час цього у залі не було.


- Боягуз, йомайо, - прокоментував його однофамілець та колега по фракції Костянтин Терещенко.


- А куди вступає? - поцікавилася депутат Валентина Головко.


Денис Терещенко, який назвав «барином народа» себе на окрузі на Ревівці, тепер позафракційний.


«Я барин народа», - депутат Кременчугского горсовета Денис Терещенко


4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія депутат Денис Терещенко
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

1 727
wolf:
Сьогодні, 12:01

ДОВОЛЬНО КОПЕЙКИ СЧИТАТЬ ГОД ОТ ГОДА! СТАНЬ ДЕПУТАТОМ -ВОРУЙ У НАРОДА!))))))


11 1
175
Piton78:
Сьогодні, 12:14

Таких баринів треба на вишеньках за 16000 вздовж дороги можливо тоді хоч ціна виправдається на деревця! Як тільки десь виникає земельне питання чи забудовне відразу "барин тут як тут" Вийшов з партії геть з депутатів вулиці мести хоч толку більше буде!


12 1

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