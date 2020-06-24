«Барин народа» вийшов з фракції ОПЗЖ у Кременчуцькій міськраді

Депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко оголосив про свій вихід з фракції партії «Опозиційна платформа — За життя». Його заяву про вихід з фракції зачитав під час сесії секретар міськради Юрій Гриценко. Самого депутата під час цього у залі не було.
- Боягуз, йомайо, - прокоментував його однофамілець та колега по фракції Костянтин Терещенко.
- А куди вступає? - поцікавилася депутат Валентина Головко.
Денис Терещенко, який назвав «барином народа» себе на окрузі на Ревівці, тепер позафракційний.