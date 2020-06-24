Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.06.2020 09:30
Підтверджені:
Україна39014
Кременчук114
Хворі:
Україна20554
Кременчук3
Одужало:
Україна17409
Кременчук107
Померло:
Україна1051
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на коронавірус, виявлених за добу в Україні, становить майже 1000

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 133 Коментарів: 2

 

На Полтавщині протягом минулої доби коронавірусну хворобу зафіксували в однієї людини – у жителя Горішніх Плавнів

Україна продовжує встановлювати антирекорди за кількістю хворих на коронавірус – за добу зафіксували 994 нові випадки коронавірусної хвороби. Як інформує МОЗ, станом на 9.00 25 червня у нашій країні налічують 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. Всього проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1753 випадки;
  • Волинська область — 2024 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1069 випадків;
  • Донецька область — 399 випадків;
  • Житомирська область — 1337 випадків;
  • Закарпатська область — 2454 випадки;
  • Запорізька область — 561 випадок;
  • Івано-Франківська область — 2171 випадок;
  • Кіровоградська область — 636 випадків;
  • м. Київ — 4613 випадків;
  • Київська область — 2373 випадки;
  • Львівська область — 4627 випадків;
  • Луганська область — 75 випадків;
  • Миколаївська область — 377 випадків;
  • Одеська область — 1465 випадків;
  • Полтавська область — 301 випадок;
  • Рівненська область — 3248 випадків;
  • Сумська область — 277 випадків;
  • Тернопільська область — 1815 випадків;
  • Харківська область — 1947 випадків;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 645 випадків;
  • Чернівецька область — 4531 випадок;
  • Черкаська область — 616 випадків;
  • Чернігівська область — 506 випадків.

За повідомленням Полтавської ОДА, протягом минулої доби на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу – в Горішніх Плавнях. Загалом одужали вже 267 жителів області, продовжує лікування 21 людина.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

269
cheh_a:
Сьогодні, 11:03

полтавская область еще очень хорошо себя чувствует


4 3
3 365
Daniel Mroz:
Сьогодні, 12:14

О маніпулятори і панікєри. Якщо взяти в руки калькулятор то стане ясно, що принципово нічого не змінилося. Беремо навскидку, наприклад , 13 травня : всього було зроблено на той момент 192247 тестів ПЛР, виявлено 16425 хворих, це =8,54% з обстежених. На вчора було зроблено 606776 ПЛР тестів, хворих всього виявлено 40008 осіб, це = 6,59%. Навіть менше чим у травні.  Чи може хто думає, що у травні не хворіли люди? Та так само все було, тестів було менше просто. Нічого паніку розводити



 



Цитата: cheh_a

полтавская область еще очень хорошо себя чувствует

Щоб хоч примірно знати це, то треба порівнювати кількість тестів в нашій області на 10 тис населння, з кількістю таких тестів  в інших областях. 


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