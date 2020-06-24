Кількість хворих на коронавірус, виявлених за добу в Україні, становить майже 1000

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На Полтавщині протягом минулої доби коронавірусну хворобу зафіксували в однієї людини – у жителя Горішніх Плавнів

Україна продовжує встановлювати антирекорди за кількістю хворих на коронавірус – за добу зафіксували 994 нові випадки коронавірусної хвороби. Як інформує МОЗ, станом на 9.00 25 червня у нашій країні налічують 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. Всього проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1753 випадки;

Волинська область — 2024 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Донецька область — 399 випадків;

Житомирська область — 1337 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадки;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2171 випадок;

Кіровоградська область — 636 випадків;

м. Київ — 4613 випадків;

Київська область — 2373 випадки;

Львівська область — 4627 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1465 випадків;

Полтавська область — 301 випадок;

Рівненська область — 3248 випадків;

Сумська область — 277 випадків;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Харківська область — 1947 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадок;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадків.

За повідомленням Полтавської ОДА, протягом минулої доби на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу – в Горішніх Плавнях. Загалом одужали вже 267 жителів області, продовжує лікування 21 людина.