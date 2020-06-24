Кількість хворих на коронавірус, виявлених за добу в Україні, становить майже 1000
Сьогодні, 11:01
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На Полтавщині протягом минулої доби коронавірусну хворобу зафіксували в однієї людини – у жителя Горішніх Плавнів
Україна продовжує встановлювати антирекорди за кількістю хворих на коронавірус – за добу зафіксували 994 нові випадки коронавірусної хвороби. Як інформує МОЗ, станом на 9.00 25 червня у нашій країні налічують 40 008 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. Всього проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1753 випадки;
- Волинська область — 2024 випадки;
- Дніпропетровська область — 1069 випадків;
- Донецька область — 399 випадків;
- Житомирська область — 1337 випадків;
- Закарпатська область — 2454 випадки;
- Запорізька область — 561 випадок;
- Івано-Франківська область — 2171 випадок;
- Кіровоградська область — 636 випадків;
- м. Київ — 4613 випадків;
- Київська область — 2373 випадки;
- Львівська область — 4627 випадків;
- Луганська область — 75 випадків;
- Миколаївська область — 377 випадків;
- Одеська область — 1465 випадків;
- Полтавська область — 301 випадок;
- Рівненська область — 3248 випадків;
- Сумська область — 277 випадків;
- Тернопільська область — 1815 випадків;
- Харківська область — 1947 випадків;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 645 випадків;
- Чернівецька область — 4531 випадок;
- Черкаська область — 616 випадків;
- Чернігівська область — 506 випадків.
За повідомленням Полтавської ОДА, протягом минулої доби на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу – в Горішніх Плавнях. Загалом одужали вже 267 жителів області, продовжує лікування 21 людина.