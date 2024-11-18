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Вже 150 тисяч українців отримали відстрочки від мобілізації через «Резерв+»

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 136

 

А оновили свої дані через застосунок «Резерв+» з початку його запуску 3,5 мільйони громадян

Сьогодні на брифінгу «МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024» міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що завдяки застосунку «Резерв+» було спрощено оновлення військових даних та назвав кількість громадян, які оновили свої дані та оформили відстрочку онлайн.

— Ми зробили цей процес зручним і безпаперовим. Щодо оновлення даних: зараз у нас 3,5 млн людей оновили свої військові дані через «Резерв+». Ми намагалися уникати черг і зайвої бюрократії, — зауважив Рустем Умєров.

Він додав, що функцією оформленням онлайн-відстрочки через «Резерв+» вже скористалися 150 тисяч українців.

Рустем Умєров також згадав і про портал army.gov.ua.

— Щодо онлайн-рекрутингу: зараз є можливість самостійно обрати підрозділ для служби через портал army.gov.ua і отримати інформацію про рекрутингові центри, — наголосив міністр оборони.

Вже понад 100 тисяч українців поновили та отримали відстрочки від мобілізації через «Резерв+»

Нагадаємо, 12 листопада, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що вже 100 тисяч українців скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку її запуску в застосунку «Резерв+».

А перед тим ми писали, що через додаток «Резерв+» відстрочку від мобілізації отримали близько 40 тисяч військовозобов’язаних.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

Нещодавно речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про те, хто поводить перевірки військовозобов’язаних з врученням повісток у громадських місцях, як відбувається затримання військовозобов’язаних та коли припинять вручати повістки на вулицях міст.

Наприкінці вересня ми повідомляли, що з листопада можна буде скористатися новими функціями та отримати чи продовжити відстрочки від мобілізації в додатку «Резерв+» трьом категоріям військовозобов’язаних.

Зміни в мобілізації: у жовтні ТЦК майже відмовилися від призову чоловіків, старших за 50 років

Тоді ж речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін на брифінгу розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. 

Роман Істомін також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Резерв+ відстрочка мобілізація оновлення даних
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