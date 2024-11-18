П’ять боксерів із Горіш­ніх Плавнів здобули призові місця в ході Кубка України з боксу серед чоловіків та жінок

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 94 Партнерський проєкт

Змагання на Кубок України з боксу, які з 7 по 13 жовтня проводилися в Рівному, стали одним з основних стартів року серед дорослих команд. У них узяли участь 186 боксерів з усієї України. Про це повідомили у Федерації боксу України.

«Змагання проходять як серед жінок, так і серед чоловіків. 13 вагових категорій серед чоловіків, 12 — серед дівчат. Саме на цих турнірах ми дивимось і вивчаємо тих спортсменів, які в майбутньому будуть підійматись на олімпійські ринги», — зазначив віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Манчак.

На цих змаганнях формували команду, яка має брати участь у відкритій першості Азії. Зараз це питання вирішується. Спортсмен із Горішніх Плавнів Євгеній Павловський виборов золоту медаль змагань у ваговій категорії 92 кг. Як розповів тренер боксера Віктор Чирочка, його вихованець провів три бої, в його ваговій категорії було сім суперників.

«Євгеній вже трикратний володар Кубка України, бо стає чемпіоном цього турніру вже втретє — раніше це було у 2019 та 2020 роках, — зазначив Віктор Чирочка. — Зараз у півфіналі та у фіналі у нього були досить напружені поєдинки з киянами».

У фіналі боксер із Горішніх Плавнів переміг киянина Павла Юськова. Чотири вихованці Олександра та Ірини Середницьких вибороли на цих змаганнях срібні медалі. Тренерів порадували Карина Зверєва та Марина Шевченко, для яких це були перші змагання серед дорослих.

«Вони потрапили до фіналу, де дуже гідно виступили, зважаючи на те, що Марина змагалася з Марією Бовою, яка є чемпіонкою світу, проте Марина змагалася з нею майже на рівних, — підкреслив Олександр Середницький. — Думаю, що Карина могла б теж стати чемпіонкою, бо провела видовищний бій із чемпіонкою Європи Марією Ловчинською».

Обидві наші спортсменки змагалися з майстрами спорту, хоча самі поки що є кандидатами в майстри спорту. Після Кубку України дівчата потрапили до збірної команди України, яка буде готуватися до чемпіонату Європи в Чернівцях. У Руслана Шилова, який виступав у ваговій категорії 60 кг, було 11 суперників. У двох поєдинках він здобув перемоги, але через травму не зміг дійти до фіналу і змагатися у третьому поєдинку. У ваговій категорії Данила Перетокіна (57 кг) змагалися дев’ять спортсменів. Він виграв два бої, перший з яких нокаутом у першому раунді. Після другої важкої сутички спортсмен не відновився, тому тренер зняв його з фіналу.