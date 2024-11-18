Переможцем турніру став Євгеній Павловський, ще чотири вихованці відділення боксу ДЮСШ № 1 — Руслан Шилов, Данило Перетокін, Карина Зверєва та Марина Шевченко посіли другі місця
Змагання на Кубок України з боксу, які з 7 по 13 жовтня проводилися в Рівному, стали одним з основних стартів року серед дорослих команд. У них узяли участь 186 боксерів з усієї України. Про це повідомили у Федерації боксу України.
На цих змаганнях формували команду, яка має брати участь у відкритій першості Азії. Зараз це питання вирішується. Спортсмен із Горішніх Плавнів Євгеній Павловський виборов золоту медаль змагань у ваговій категорії 92 кг. Як розповів тренер боксера Віктор Чирочка, його вихованець провів три бої, в його ваговій категорії було сім суперників.
У фіналі боксер із Горішніх Плавнів переміг киянина Павла Юськова. Чотири вихованці Олександра та Ірини Середницьких вибороли на цих змаганнях срібні медалі. Тренерів порадували Карина Зверєва та Марина Шевченко, для яких це були перші змагання серед дорослих.
Обидві наші спортсменки змагалися з майстрами спорту, хоча самі поки що є кандидатами в майстри спорту. Після Кубку України дівчата потрапили до збірної команди України, яка буде готуватися до чемпіонату Європи в Чернівцях. У Руслана Шилова, який виступав у ваговій категорії 60 кг, було 11 суперників. У двох поєдинках він здобув перемоги, але через травму не зміг дійти до фіналу і змагатися у третьому поєдинку. У ваговій категорії Данила Перетокіна (57 кг) змагалися дев’ять спортсменів. Він виграв два бої, перший з яких нокаутом у першому раунді. Після другої важкої сутички спортсмен не відновився, тому тренер зняв його з фіналу.
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