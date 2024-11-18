Спортивна команда з Кременчука, члени ГО «Союз осіб з інвалідністю» показала блискучі результати

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 67

У суботу, 16 листопада, в селі Лазірки відбулася обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту серед осіб з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила учасниця змагань Жанетта Симонян

Захід зібрав найсильніших і найвмотивованіших спортсменів із різних куточків області, які демонстрували свої вміння та жагу до перемоги.

Змагання проводилися з таких видів спорту: бочча, корнхол, бомбаскет, дартс.

Спортивна команда з Кременчука, члени ГО «Союз осіб з інвалідністю» на чолі з Жанетою Симонян взяла активну участь у змаганнях і показала блискучі результати.

У загальнокомандному заліку наші спортсмени посіли почесне друге місце, підтвердивши високий рівень майстерності.

Спартакіада стала не лише змаганням, але й справжнім святом спорту, дружби та інклюзії. Атмосфера заходу була наповнена підтримкою, доброзичливістю та бажанням учасників показати свої найкращі якості.

— Ми щиро дякуємо ГО «Лазірки. Безмежність» Сергію Прачуку за теплу гостинність та голові правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдану Оксененко, КГ ГРУП Марія Долина за надану допомогу в організації транспорту для участі команди в спартакіаді, — зазначила пані Жанетта.



