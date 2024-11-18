Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Соціальний захист

Спортивна команда з Кременчука, члени ГО «Союз осіб з інвалідністю» показала блискучі результати

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 67

Захід зібрав найсильніших і найвмотивованіших спортсменів із різних куточків області

У суботу, 16 листопада, в селі Лазірки відбулася обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту серед осіб з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила учасниця змагань Жанетта Симонян

Захід зібрав найсильніших і найвмотивованіших спортсменів із різних куточків області, які демонстрували свої вміння та жагу до перемоги.

Змагання проводилися з таких видів спорту: бочча, корнхол, бомбаскет, дартс.

Спортивна команда з Кременчука, члени ГО «Союз осіб з інвалідністю» на чолі з Жанетою Симонян взяла активну участь у змаганнях і показала блискучі результати.

У загальнокомандному заліку наші спортсмени посіли почесне друге місце, підтвердивши високий рівень майстерності.

Спартакіада стала не лише змаганням, але й справжнім святом спорту, дружби та інклюзії. Атмосфера заходу була наповнена підтримкою, доброзичливістю та бажанням учасників показати свої найкращі якості.

— Ми щиро дякуємо ГО «Лазірки. Безмежність» Сергію Прачуку за теплу гостинність та голові правління ПрАТ «Кременчукгаз» Богдану Оксененко, КГ ГРУП Марія Долина за надану допомогу в організації транспорту для участі команди в спартакіаді, — зазначила пані Жанетта.


ПО ТЕМІ:

У Кременчуці відбулися змагання «Тато, мати та дитина» до Дня людей з інвалідністю

1
Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Жанетта Симонян
Теги: союз осіб з інвалідністю змагання особи з інвалідністю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх