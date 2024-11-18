Спортивна команда з Кременчука, члени ГО «Союз осіб з інвалідністю» показала блискучі результати

У суботу, 16 листопада, в селі Лазірки відбулася обласна спартакіада з рекреаційних видів спорту серед осіб з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила учасниця змагань Жанетта Симонян
Захід зібрав найсильніших і найвмотивованіших спортсменів із різних куточків області, які демонстрували свої вміння та жагу до перемоги.
Змагання проводилися з таких видів спорту: бочча, корнхол, бомбаскет, дартс.
Спортивна команда з Кременчука, члени ГО «Союз осіб з інвалідністю» на чолі з Жанетою Симонян взяла активну участь у змаганнях і показала блискучі результати.
У загальнокомандному заліку наші спортсмени посіли почесне друге місце, підтвердивши високий рівень майстерності.
Спартакіада стала не лише змаганням, але й справжнім святом спорту, дружби та інклюзії. Атмосфера заходу була наповнена підтримкою, доброзичливістю та бажанням учасників показати свої найкращі якості.
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