У Кременчуці повідомляли про замінування педагогічного коледжу

Сьогодні, 20:10 Переглядів: 207

На місці працювали відповідні служби, які перевіряли інформацію

18 листопада обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» отримав повідомлення про замінування закладу. Приблизно о 15.00 відбулась евакуація з приміщення. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці події.

На місці працювали відповідні служби, які перевіряли інформацію.

Нагадаємо, з 14 жовтня і протягом кількох діб в Україні, зокрема і на Полтавщині, різні установи та організації масово отримували повідомлення про замінування.