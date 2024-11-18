У Кременчуці повідомляли про замінування педагогічного коледжу

18 листопада обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка» отримав повідомлення про замінування закладу. Приблизно о 15.00 відбулась евакуація з приміщення. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці події.
На місці працювали відповідні служби, які перевіряли інформацію.
Нагадаємо, з 14 жовтня і протягом кількох діб в Україні, зокрема і на Полтавщині, різні установи та організації масово отримували повідомлення про замінування.
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