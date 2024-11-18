Завтра у Кременчуці не буде світла на близько 50 вулицях: де саме
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 19 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Ігоря Сікорського, 36-57;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Ананія Размислова, 31;
- вул. Андрія Гончарова, 1-131;
- вул. Бетонна, 2/3-38;
- вул. Вадима Кришталя, 32-68;
- вул. Василя Симоненка, 67-88;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Гранітна, 4-16/2;
- вул. Гірська, 4-11;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Експресівська, 55-80;
- вул. Енергетиків, 11-75;
- вул. Заводська, 1-131;
- вул. К.Острозького, 1-29;
- вул. Кавказька, 1-59;
- вул. Капітана Трусова, 84,86
- вул. Кобзарська, 22А-27/74
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Марка Вовчка, 23-34
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Новобудівельна, 5-15
- вул. Новомиргородська, 34-52
- вул. Озерна, 3-13
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. П.Прокоповича, 1-31
- вул. Ракетна, 27.
З 8.00 до 18.00
- вул. І.Франка, 4-40
- вул. В.Івасюка, 31-86/46
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. М.Березовського, 7-45
- вул. Насосна, 2/25-100
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Христини Алчевської, 2
- вул. Х.Алчевської, 2
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. І.Приходька, 3-24
- пров. К.Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. М.Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське.
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