Завтра у Кременчуці не буде світла на близько 50 вулицях: де саме

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 19 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: вул. Ігоря Сікорського, 36-57;



вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;



вул. Ананія Размислова, 31;



вул. Андрія Гончарова, 1-131;



вул. Бетонна, 2/3-38;



вул. Вадима Кришталя, 32-68;



вул. Василя Симоненка, 67-88;



вул. Вільної України, 29-60;



вул. Героїв Маріуполя, 9-29;



вул. Гранітна, 4-16/2;



вул. Гірська, 4-11;



вул. Дмитра Демидюка, 7-28;



вул. Експресівська, 55-80;



вул. Енергетиків, 11-75;



вул. Заводська, 1-131;



вул. К.Острозького, 1-29;



вул. Кавказька, 1-59;

вул. Капітана Трусова, 84,86

вул. Кобзарська, 22А-27/74

вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2

вул. Майора Пугача, 88

вул. Марка Вовчка, 23-34

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Миколи Леонтовича, 4-28

вул. Новобудівельна, 5-15

вул. Новомиргородська, 34-52

вул. Озерна, 3-13

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. П.Прокоповича, 1-31

вул. Ракетна, 27. З 8.00 до 18.00 вул. І.Франка, 4-40

вул. В.Івасюка, 31-86/46

вул. Виноградна, 15-56

вул. М.Березовського, 7-45

вул. Насосна, 2/25-100

вул. Республіканська, 1-107

вул. Христини Алчевської, 2

вул. Х.Алчевської, 2

вул. Художня, 28-57/2

пров. І.Приходька, 3-24

пров. К.Ушинського, 1-14

пров. Крюківський, 4-12

пров. М.Савченка, 3-8

пров. Насосний, 3-22

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське.

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