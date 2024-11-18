Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Завтра у Кременчуці не буде світла на близько 50 вулицях: де саме

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 578

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 19 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Ігоря Сікорського, 36-57;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Ананія Размислова, 31;
  • вул. Андрія Гончарова, 1-131;
  • вул. Бетонна, 2/3-38;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-68;
  • вул. Василя Симоненка, 67-88;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Гранітна, 4-16/2;
  • вул. Гірська, 4-11;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
  • вул. Експресівська, 55-80;
  • вул. Енергетиків, 11-75;
  • вул. Заводська, 1-131;
  • вул. К.Острозького, 1-29;
  • вул. Кавказька, 1-59;
  • вул. Капітана Трусова, 84,86
  • вул. Кобзарська, 22А-27/74
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. Марка Вовчка, 23-34
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Новобудівельна, 5-15
  • вул. Новомиргородська, 34-52
  • вул. Озерна, 3-13
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. П.Прокоповича, 1-31
  • вул. Ракетна, 27.

З 8.00 до 18.00

  • вул. І.Франка, 4-40
  • вул. В.Івасюка, 31-86/46
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. М.Березовського, 7-45
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Христини Алчевської, 2
  • вул. Х.Алчевської, 2
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. І.Приходька, 3-24
  • пров. К.Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. М.Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське.
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх