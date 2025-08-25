ГО "Захист держави"
Маленькі стяги — велика гордість: як Кременчук відзначив День Державного Прапора
Кременчук, Війна

Двоє рятувальників, які отримали опіки через гасіння пожежі у Кременчуці після обстрілу, продовжують лікування

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 738

Одного рятувальника виписали, він вже одужав, розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

Двом з трьох рятувальників, які отримали опіки під час гасіння пожежі у Кременчуці після обстрілу РФ у ніч на 19 серпня, продовжують надавати допомогу у лікарні. Про це пише Суспільне з посиланням на слова речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко 25 серпня. 

Одного рятувальника виписали, він вже одужав, повідомила Рибалко. 

За її словами, пожежники отримали опіки від теплової хвилі, яка пішла у їх бік через великі пориви вітру. Хвиля утворилась після руйнування резервуара. 

— Вони були у спецодязі, але вогонь був дуже потужний. Я теж була на такій ділянці. Ми всі встигли просто відбігти. Воно все поєднано з ризиками великими, тому що пожежа техногенна. Інколи може бути розгерметизація установки, не тільки ємності, а установки теж може пробити вогнем. Працюємо дуже обережно. І досвід у нас великий є. Але це щоденні виклики, — сказала у коментарі Суспільному речниця. 

Масована атака росіян по Кременчуку у ніч на 19 серпня

У ніч на 19 серпня Кременчук і Кременчуцький район потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура Кременчука, заклад освіти, будинки місцевих, медзаклади. За попередніми даними обласного та міського керівництва, постраждалих немає. Також після атаки у Кременчуці погіршилась якість повітря.

Слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області розпочали розслідування за фактами обстрілу збройними силами РФ Полтавщини у ніч на 19 серпня (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Понад три доби знадобилося рятувальникам, аби повністю ліквідувати пожежу. Додамо, що займання сталося на кількох окремих ділянках області. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, однак роботи з ліквідації наслідків тривали до 22 серпня. Троє рятувальників отримали опіки шкіри під час гасіння пожежі у Кременчуці. 

1
Автор: Телеграф Джерело фото: Фейсбук-сторінка Віталія Малецького
