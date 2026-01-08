ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Війна

В Україні змінили критерії для бронювання працівників від призову за мобілізацією

Сьогодні, 10:00

 

Мінекономіки ввело нові критерії для бронювання підприємств, зокрема щодо рівня середньої зарплати залежно від кількості працівників

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України змінило критерії визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Зокрема, до переліку повернули рівень середньої зарплати працівників підприємства відносно середньої зарплати по країні. Про це йдеться у наказі Мінекономіки № 3650 від 22 грудня 2025 року.

Відтепер на бронювання своїх працівників підприємства, на яких працює не менше ніж 50 осіб, можуть розраховувати у разі, якщо забезпечують середню заробітну плату за останній звітний місяць на рівні щонайменше удвічі вищому за середню зарплату по країні за останній звітний податковий рік. А для підприємств, які налічують від 20 до 49 працівників, зарплата має бути щонайменше утричі більшою.

Варто додати, що подібні критерії вже були у наказі Мінекономіки №28003 від 18 грудня 2024 року, але у новій чинній його редакції, затвердженій наказом №471 від 11 вересня 2025 року, вони відсутні.

Крім того, на статус важливого для економіки підприємства можуть розраховувати виробники з переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується з коштів державного бюджету, затвердженого Мінекономіки. А не можуть претендувати на цей статус підприємства, засновником, акціонером, або кінцевим бенефіціарним власником якого є РФ, РБ чи держави чорного списку FATF.

Що зміниться в Україні з 1 січня: зарплати та пенсії, нові соціальні стандарти й медичні програми

Нагадаємо, ми писали, що у додатку «Резерв+» з’явилась можливість увімкнути сповіщення про надходження повісток поштою.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони планує запровадити сповіщення про повістки в застосунку «Резерв+». Після електронного сповіщення військовозобов'язаному має надійти повістка в паперовій формі.

Ми також розповідали, що військово-обліковий документ у «Резерв+» став основним для військовозобов’язаних — уряд скасував паперові документи.

Нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Навесні Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщенням про зміну статусу військовозобов’язаного.

Автор: Віктор Крук
Теги: бронювання Міністерство економіки критична інфраструктура
