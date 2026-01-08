За добу на Полтавщині перевірили майже тисячу авто та 1300 осіб

Минулої доби поліцейської області перевірили близько 990 транспортних засобів та 1330 осіб у межах заходів безпеки під час воєнного стану