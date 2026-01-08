За добу на Полтавщині перевірили майже тисячу авто та 1300 осіб

Минулої доби поліцейської області перевірили близько 990 транспортних засобів та 1330 осіб у межах заходів безпеки під час воєнного стану
Упродовж минулої доби, 7 січня, працівники районних підрозділів поліції Полтавщини провели масштабні перевірки в межах дії воєнного стану. Правоохоронці оглянули близько 990 транспортних засобів та перевірили понад 1330 осіб.
Про це повідомив Сергій Рекун, тимчасово виконувач обов'язків начальника поліції Полтавської області. За його словами, поліціянти систематично контролюють дотримання обмежень воєнного стану, відстежують міграційні процеси а також проводять заходи з виявленням осіб, які можуть бути причетними до діяльності ворожих диверсійних груп або співпраці з противником.
У поліції наголошують, що ці заходи спрямовані на зменшення ризиків і захист цивільного населення.
