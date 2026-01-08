У додатку «Резерв+» з’явилась можливість увімкнути сповіщення про надходження повісток поштою

Застосунок «Резерв+» продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту». Про це повідомили у Міноборони.

Наразі «Резерв+» уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

Подання та зняття з розшуку.

Порушення правил військового обліку та штрафи.

Оновлення Резерв ID.

Оновлення та отримання даних.

Отримання відстрочки чи бронювання.

⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК.

Основні аспекти, на яких наголошують у Міноборони:

Попри те, що у сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП - воно не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

Сам порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді і вручаються особисто або доставляються « Укрпоштою » . При цьому кожна така повістка реєструється у базі даних « Оберіг » .

Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. Вона призначена виключно для зручності самого користувача.

⁠Міноборони анонсує, що протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

