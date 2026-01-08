ГО "Захист держави"
Україна, Світ, Війна

У додатку «Резерв+» з’явилась можливість увімкнути сповіщення про надходження повісток поштою

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 149

 

«Резерв+» розширює сервіс сповіщень відтепер застосунок інформує про ключові події та запити користувача

Застосунок «Резерв+» продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.

Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту». Про це повідомили у Міноборони.

Наразі «Резерв+» уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:

  • Подання та зняття з розшуку.
  • Порушення правил військового обліку та штрафи.
  • Оновлення Резерв ID.
  • Оновлення та отримання даних.
  • Отримання відстрочки чи бронювання.
  • ⁠⁠Отримання електронного направлення на ВЛК. 

Основні аспекти, на яких наголошують у Міноборони:

  • Попри те, що у сповіщенні зазначені дата і час, коли треба з’явитись до ТЦК та СП - воно не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
  • Сам порядок надсилання повісток не змінився: вони, як і раніше, друкуються в паперовому вигляді і вручаються особисто або доставляються «Укрпоштою». При цьому кожна така повістка реєструється у базі даних «Оберіг».
  • Функція добровільна — користувач може увімкнути або вимкнути її в меню застосунку за власним бажанням. Вона призначена виключно для зручності самого користувача.

Міноборони анонсує, що протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.

У Міноборони пояснили, як у «Резерв+» працюватиме функція отримання сповіщення про відправлення повістки

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Міноборони планує запровадити сповіщення про повістки в застосунку «Резерв+». Після електронного сповіщення військовозобов'язаному має надійти повістка в паперовій формі.

Раніше ми повідомляли, що військово-обліковий документ у «Резерв+» став основним для військовозобов’язаних — уряд скасував паперові документи.

Нещодавно ми писали, що Міноборони випустило оновлення для застосунку «Резерв+» — тепер в електронному документі автоматично відображатиметься фото власника. Користувачам потрібно лише оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Навесні Міноборони запустило нову версію «Резерв+» зі сповіщенням про зміну статусу військовозобов’язаного.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони повістки Резерв+
