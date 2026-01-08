У додатку «Резерв+» з’явилась можливість увімкнути сповіщення про надходження повісток поштою

«Резерв+» розширює сервіс сповіщень – відтепер застосунок інформує про ключові події та запити користувача
Застосунок «Резерв+» продовжує розвиватися як зручний і передбачуваний канал комунікації між державою і військовозобов’язаними. Один із ключових напрямів — сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі.
Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через «Укрпошту». Про це повідомили у Міноборони.
Наразі «Резерв+» уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
Основні аспекти, на яких наголошують у Міноборони:
Міноборони анонсує, що протягом кварталу в «Резерв+» стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, виключення з обліку, скасування відстрочки.
