Восьмий рік війни з Росією: 44-й день повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 00:00 Переглядів: 124

24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока трьох діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.17 Британський гурт Pink Floyd випустив пісню Hey Hey Rise Up. На це їх надихнуло відео соліста гурту Бумбокс Андрія Хливнюка, в якому він заспівав «Ой у лузі червона калина» на Софійській площі у Києві. Кліп на пісню зняв режисер Метт Уайкросс того ж дня, коли її було записано.

00.39 ГО «Асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики» Кременчука звертається до родин тимчасових переселенців й запрошує до своєї команди. Телефонуйте за номером 097-487-35-73.