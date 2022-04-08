«Відчуваємо лють і розчарування»: Pink Floyd випустили спільну пісню з Андрієм Хливнюком

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 66

Кліп на пісню зняв режисер Метт Уайкросс того ж дня, коли її було записано

Британський рок-гурт Pink Floyd випустив пісню Hey Hey Rise Up. На це їх надихнуло відео соліста гурту Бумбокс Андрія Хливнюка, в якому він заспівав Ой у лузі червона калина на Софійській площі у Києві.

Трек можна прослухати на музичних платформах Spotify, Apple Music та Deezer, а також на офіційному YouTube-каналі британських музикантів. Кліп на пісню зняв режисер Метт Уайкросс того ж дня, коли її було записано.

Раніше у своєму Instagram Pink Floyd опублікували пост, в якому розповіли, що весь виручений від треку прибуток піде на оплату гуманітарної допомоги для України: «У [новій пісні] Девід Гілмор та Нік Мейсон приєдналися до басиста Pink Floyd Гаю Пратта та клавішника Нітіна Соні, і всі вони акомпанують незвичайному вокалу Андрія Хливнюка з українського гурту Бумбокс. У треку використовується вокал Андрія, взятий з його поста в Instagram, де він на Софійській площі у Києві співає Ой у лузі червона калина похилилася — запальну українську народну протестну пісню, написану під час Першої світової війни».

Про майбутню співпрацю стало відомо після того, як Хливнюку, який отримав поранення під час служби в теробороні, зателефонував один із лідерів групи - Девід Гілмор. У легендарного рокера є невістка родом з України, відповідно, його онуки також мають українське коріння.

- Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення в незалежну, мирну демократичну країну та вбивства її народу однією з найбільших світових держав, - висловився Гілмор.

Про нову пісню він висловився так: «Я сподіваюся, що вона отримає широку підтримку та розголос. Ми хочемо зібрати кошти та підтримати моральний дух. Ми хочемо продемонструвати нашу підтримку Україні та тим самим заявити, що більша частина світу вважає абсолютно неправильним для наддержави вторгатися у незалежну демократичну країну, якою є Україна».

Назва пісні Hey Hey Rise Up натхненна рядками з пісні Ой у лузі червона калина похилилася, а конкретно «А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо».

На обкладинці треку зображено соняшник - національну квітку України. Автор роботи - кубинський художник Йосан Леон. «Обкладинка синглу є прямим посиланням до жінки, яку бачили в усьому світі, яка роздавала насіння соняшнику російським солдатам, щоб ті носили їх у кишенях - щоб, коли ті помруть, з їхніх тіл виросли соняшники», - свідчить інформація в описі кліпу.