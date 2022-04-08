Вимушені переселенці можуть доєднатися до паралімпійської команди з легкої атлетики

Спорт підтримує фізично й психологічно
Громадська організація «Асоціація тренерів паралімпійської легкої атлетики» Кременчука звертається до родин тимчасових переселенців й запрошує до своєї команди.
- Якщо члени Ваших родин, у тому числі діти, які мають інвалідність, на місцях постійного проживання займалися у секціях легкої атлетики регіональних центрів з фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю «Інваспорт» - телефонуйте за номером 097-487-35-73. Наша організація розгляне можливості допомоги Вам, - йдеться у повідомленні.
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