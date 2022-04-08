Полтавщина втратила ще одного військового - Сергій Шишацький

У війні з російськими військами загинув боєць 92-ї окремої механізованої бригади, житель села Ваці Терешківської громади (Полтавського району) Сергій Шишацький. Про це повідомив у своєму відеозверненні голова Терешківської громади Віталій Турпітько.
- Сьогодні доведеться розпочати з сумної новини. У війні з російськими окупантами загинув мешканець нашої громади з села Ваці Сергій Шишацький, боєць 92-ї окремої механізованої бригади. Від імені нашої громади висловлюю щирі співчуття родині загиблого Героя, – зазначив Віталій Турпітько.
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