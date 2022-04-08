У Бородянці з-під завалів двох будинків дістали тіла 26 людей

Сьогодні, 01:17 Переглядів: 97

З-під завалів двох розбомблених російськими загарбниками багатоквартирних будинків у Бородянці на Київщині дістали тіла 26 людей. Про це повідомила у Фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова.

- Найзруйнованіше місто Київщини: по ній гатили некерованими 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, «Ураганами» і «Смерчами»... Скільки тут буде жертв наразі важко передбачити. Тільки з-під завалів двох розбомблених багатоквартирних будинків дістали 26 тіл. Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив увечері, коли вдома було максимум людей. Ціллю було виключно цивільне населення - тут немає жодного військового об‘єкту, - написала Венедіктова.