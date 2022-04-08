Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Благодійність

З польського Любліна до Кременчука доставили 10 тонн гуманітарної допомоги

Сьогодні, 01:32 Переглядів: 94

 

Дякуємо за допомогу нашим польським друзям

До Кременчука з польського Любліна надійшла гуманітарна допомога, про це Телеграфу розповів кременчужанин Артем Ряса, який зараз допомагає землякам з Польщі.

- Місяць тому я звернувся до пані Анною Домровською з фундації «Homo Faber», потім разом з пані Евеліною Грабань під патронатом пана Кшиштофа Становького почали вивчати можливість гуманітарної допомоги Кременчуку. Ці люди є героями люблінського гуманітарного фронту помочі Україні.

Після офіційного листа мера Кременчука Віталія Малецького до президента Любліну Кшиштофа Жука, пан президент та уряд міста знайшов резерви і передали 10 тонн(!) гуманітарної помочі.

 
З кременчуцької сторони поміч прийняв Інститут розвитку Кременчука. Пан Андрей Мельник опікувався цим питанням.
Мене переповнюють емоції радості і вдячності. І кричати ці слова. Хочеться щиро подякувати польським друзям та моєму першому місцю роботи Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie та особисто консулу Artem V Valakh та пану Igor Ius за сприяння. Також дякую Віталій Литвин, Ігор Процько. Я щиро радий, що мої знання та зв’язки з Любліном допомогли місту.
Місто Люблін має міста побратими, але все-таки знайшли можливість допомогти і нам. Бо як я і казав «друзі пізнаются у біді та радості». Польща, Люблін, народ Польщі дякую, - розповів кременчужанин Артем Ряса. 

Зауважимо, що великий пункт прийому гуманітарної допомоги розвернули за підтримки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Польща допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Благодійність:

Читайте також:



Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх