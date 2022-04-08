З польського Любліна до Кременчука доставили 10 тонн гуманітарної допомоги

Сьогодні, 01:32 Переглядів: 94

До Кременчука з польського Любліна надійшла гуманітарна допомога, про це Телеграфу розповів кременчужанин Артем Ряса, який зараз допомагає землякам з Польщі.

- Місяць тому я звернувся до пані Анною Домровською з фундації «Homo Faber», потім разом з пані Евеліною Грабань під патронатом пана Кшиштофа Становького почали вивчати можливість гуманітарної допомоги Кременчуку. Ці люди є героями люблінського гуманітарного фронту помочі Україні.

Після офіційного листа мера Кременчука Віталія Малецького до президента Любліну Кшиштофа Жука, пан президент та уряд міста знайшов резерви і передали 10 тонн(!) гуманітарної помочі.



З кременчуцької сторони поміч прийняв Інститут розвитку Кременчука. Пан Андрей Мельник опікувався цим питанням.

Мене переповнюють емоції радості і вдячності. І кричати ці слова. Хочеться щиро подякувати польським друзям та моєму першому місцю роботи Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie та особисто консулу Artem V Valakh та пану Igor Ius за сприяння. Також дякую Віталій Литвин, Ігор Процько. Я щиро радий, що мої знання та зв’язки з Любліном допомогли місту.

Місто Люблін має міста побратими, але все-таки знайшли можливість допомогти і нам. Бо як я і казав «друзі пізнаются у біді та радості». Польща, Люблін, народ Польщі дякую, - розповів кременчужанин Артем Ряса.

Зауважимо, що великий пункт прийому гуманітарної допомоги розвернули за підтримки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.