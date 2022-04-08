На Луганщині ЗСУ знешкодили російський безпілотник «Орлан-10»

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 45

Його посадили фахівці радіоелектронної боротьби на Луганщині

Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила знешкодили черговий "Орлан-10" російських терористичних військ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

- Черговий "Орлан-10" російської федерації посадили фахівці радіоелектронної боротьби на Луганщині. Окупанти постійно використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях українських захисників, - йдеться в повідомленні.