На Луганщині ЗСУ знешкодили російський безпілотник «Орлан-10»

Його посадили фахівці радіоелектронної боротьби на Луганщині
Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила знешкодили черговий "Орлан-10" російських терористичних військ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
- Черговий "Орлан-10" російської федерації посадили фахівці радіоелектронної боротьби на Луганщині. Окупанти постійно використовують такі безпілотні літальні апарати для ведення розвідки та коректування вогню артилерії по позиціях українських захисників, - йдеться в повідомленні.
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