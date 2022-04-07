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Кременчук, Полтавщина

17 службових собак з Харківщини евакуювали до Полтавської області

Вчора, 23:33 Переглядів: 176

 

Частина собак повернулися до Харківщини й приступили до своїх обов'язків

Кінологічний центр поліції Полтавщини став надійним прихистком для службових собак, евакуйованих з Харківщини. Про це повідомляє пресслужба поліції у Полтавській області. 

Тимчасовий прихисток у Кінологічному центрі обласного Главку поліції, від початку широкомасштабної війни з російською федерацією, отримали 17 службових собак, евакуйованих з Харківщини. Нині на утриманні Центра залишаються 8 тварин, інші – вже повернулися до виконання своїх завдань за місцем основної дислокації. 

Зі слів старшого інспектора-кінолога Центру Сергія Кузьменко, поліцейських собак врятували від артобстрілів у перші тижні жорстоких боїв. На Полтавщині чотирилапим «переселенцям» створили необхідні умови для відновлення фізичного та емоційного стану, від яких залежить не тільки поведінка, але й працездатність тварин.

Фахівці наголошують: собаку неможливо повністю захистити від психотравмувальних факторів (тим більше під час воєнних дій), але можна знизити ризик розвитку стресу шляхом доброго ставлення до тварини та позитивних підкріплень. Саме на цьому і зосередили увагу працівники Кінологічного центру поліції Полтавської області.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна собаки поліція евакуація
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