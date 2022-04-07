Попрощалися з 26-річним воїном Віктором Дичуком з Кременчуччини

Сьогодні, 23:03 Переглядів: 263

Старшого лейтенанта поховали на Алеї Героїв у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 7 квітня, у Горішніх Плавнях Кременчуцького району попрощалися з воїном Віктором Дичуком. Старший лейтенант Збройних сил України загинув 17 березня у боях за Чернігівщину.

26-річний Віктор Дичук все життя мріяв бути військовим. Після закінчення школи вступив до Одеської військової академії. З 2017 року записався до лав Збройних сил й боронив батьківщину від російської навали.

Поховали військового у Горішніх Плавнях на Алеї Героїв. На честь Героя пролунали залпи зі стрілецької зброї.