Попрощалися з 26-річним воїном Віктором Дичуком з Кременчуччини

Сьогодні, 7 квітня, у Горішніх Плавнях Кременчуцького району попрощалися з воїном Віктором Дичуком. Старший лейтенант Збройних сил України загинув 17 березня у боях за Чернігівщину.
26-річний Віктор Дичук все життя мріяв бути військовим. Після закінчення школи вступив до Одеської військової академії. З 2017 року записався до лав Збройних сил й боронив батьківщину від російської навали.
Поховали військового у Горішніх Плавнях на Алеї Героїв. На честь Героя пролунали залпи зі стрілецької зброї.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер