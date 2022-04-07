Увага! Повітряна тривога (відбій)

Сьогодні, 22:56 Переглядів: 310

Кременчук та вся Полтавська область - повітряна тривога. О 22.55 - всі в укриття.

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