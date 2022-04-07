Збірна України з кременчужанами виграла перший товариський матч

Сьогодні, 22:42 Переглядів: 120

Збірна України з хокею виграла перший товариський матч збору перед чемпіонатом світу з рахунком - 8:0. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею україни.

Національна збірна України впевнено перемогла в стартовому матчі тренувального збору, котрий відбувається в угорському Мішкольці. Поєдинок проти клубу першої словацької ліги «Брезно» команда Шахрайчука-Сімчука провела на виїзді.

Брезно – місто в Баньско-Бистрицькому краї з населенням 22 тисячі людей і лежить між хребтами Низьких Татр і Словацькими Рудними Горами. Саме там національна збірна України зіграла перший міжнародний матч у 2022-му.

«Брезно» (Словаччина) – національна збірна України – 0:8 (0:2, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 – Бородай (Морозов, М. Сімчук), 07:04. 0:2 – Міхнов (Андрейків, Пересунько), 11:46. 0:3 – Пересунько (Міхнов, - більш.), 23:22. 0:4 – Бородай (Пангелов-Юлдашев), 23:49. 0:5 – Пересунько (Міхнов, - більш.), 33:22. 0:6 – Міхнов (Матусевич), 35:15. 0:7 – Фадєєв (Міхнов, - більш.), 46:11. 0:8 – Благий (Костиков, Коренчук, - більш.), 49:44

«Брезно»: Пончак (Земанчік, 40:00); Лопейскі, Болдіжар, Совец, Петринец, Гомола, Вікторін, Ґанц; Шебест, Кильнар, Ґ’єртль, Весели, Двонч, Турня, Сурови, Олейнік, Лавровс, Сарваш, Балінт, Краут. Тренер – Ярослав Бек; асистент – Ян Кпін

Україна: Кубрицький; Матусевич – Андрейків, Ігнатенко – Пангелов-Юлдашев, Гребеник – Толстушко, Сисак; Костиков – Німенко – Благий, Міхнов – Фадєєв – Пересунько, Морозов – М. Сімчук – Бородай, Ворона – Мазур – Савченко, Коренчук. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистент – Костянтин Сімчук

Штраф: 16 (4+6+6) – 8 (0+6+2)

Попри впевнену перемогу, наставник нашої команди Вадим Шахрайчук оцінив дії команди доволі критично. Тренера не влаштувала велика кількість помилок в обороні. Якби суперники ліпше використовували свої нагоди і не так надійно діяв голкіпер Дмитро Кубрицький, підсумок зустрічі міг бути іншим. Достатньо сказати, що лише в кінцівці гри Дмитро став переможцем у трьох ситуаціях, коли суперники виходили на його ворота «три в нуль». Не дивлячись на результат 8:0, «шат-аут» Кубрицького виглядає в таких обставинах особливо цінним.

У неділю, 10 квітня, наша збірна зіграє проти «Брезно» вдруге. Початок зустрічі – 19:00 за київським часом.