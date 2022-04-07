Окупанти сьогодні знову обстріляли Харків, є загибла

Сьогодні, 22:17 Переглядів: 972

Проте в Харківській ОВА заявляють, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає. - лише з міста Лозова та Барвінкове.

Рашисти 7 квітня обстріляли Харків та харківський район, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 14 постраждалих. 1 жінка загинула.

«Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста», - написав він.

Він також зазначив, що Ізюмський напрямок лишається критичним, адже ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки.

Голова Харківської ОВА також наголосив, що підстав для евакуюції жителів Харкова немає. Продовжується евакуацію з міста Лозова та Барвінкове.

Нагадаємо, 7 квітня Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині. Нині там заблоковані евакуаційні поїзди. Військові адміністрації, Донецької та Луганської областей, а також населених пунктів Харківщини просять населення покинути межі регіонів.